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"Динамо" представило нового головного тренера команди

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Сергій Ковальчук очолив "Динамо" Брест / dynamo-brest.by

Чемпіон Білорусі "Динамо-Брест" поінформувало про підписання контракту з наставником Сергієм Ковальчуком.

Контракт з наставником розрахований на три роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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46-річний Ковальчук змінив на посту головного тренера команди чеха Марцела Лічку, який покинув команду після завоювання золотих медалей чемпіонату Білорусі в сезоні 2019 року.

Ковальчук останні три сезони займав посаду спортивного директора "Динамо-Брест". Він працював головним тренером команди з 2011-го по 2012-ий і з 2013-го по 2016 роки.

За "Динамо-Брест" виступають три українці: захисник Євген Хачеріді, півзахисник Олександр Нойок та нападник Артем Мілевський. Форвард був визнаний найкращим гравцем команди в минулому сезоні. По завершенні сезону "Динамо-Брест" покинув український нападник Олексій Хобленко. Форвард продовжить кар'єру в СК "Дніпро-1".

У січні "Динамо-Брест" проведе два товариські матчі проти представників УПЛ. 24 січня команда Ковальчука зустрінеться з "Маріуполем", 27 січня відбудеться матч проти київського "Динамо".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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