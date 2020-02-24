"Динамо" продовжило контракт із форвардом, який потрапив у допінг-скандал

Київський клуб переуклав контракт із Артемом Бєсєдіним, який закінчується влітку. Новий контракт розрахований на чотири роки.

Вже сьогодні, 24 лютого, УЄФА розгляне справу допінгу форварда "Динамо". Наразі невідомо, яку речовину знайшли в організмі українського футболіста.

​Читайте також: Допінг скандал Бєсєдіна: з'явилися нові подробиці справи

За його словами президента Ігоря Суркіса, нападник ніколи не дозволяв собі приймати будь-які заборонені препарати. Суркіс вже продовжив контракт із талановитим гравцем. Президент клубу сподівається, що Артем Бєсєдін зможе повернутись на поле у найближчий час.

Ситуація з Бесєдіним? Мені складно щось сказати. 24 лютого в УЄФА буде розглядатися його справа. Він такий хлопець, що не дозволяв собі щось таке приймати. У київському "Динамо" вперше за багато років такий випадок,

– розповів Суркіс в інтерв'ю програмі "ПроФутбол".

Зазначимо, Бесєдін провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти "Мальме". Футболіст до остаточного вердикту повністю відсторонений від футболу.

У поточному сезоні 23-річний нападник зіграв за "біло-синіх" 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 8 голів.