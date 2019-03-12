"Динамо" програло по пенальті "Хоффенхайму" в Юнацькій лізі УЄФА

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Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19
Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19 / fcdynamo.kiev.ua

Німецький "Хоффенхайм" U-19 та київське "Динамо" U-19 зіграли в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Перемогу вдалося здобути німцям у серії пенальті.

Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19 0:0 (4:2 по пенальті)

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У попередньому раунді кияни зуміли перемогти "Ювентус", що дозволило їм грати в 1/8 фіналу. У свою чергу "Хоффенхайм" вийшов з групи, де грав проти "Ліона", "Манчестер Сіті" та донецького "Шахтаря". До слова, німці на виїзді перемогли "Шахтар", а на власній арені зіграли внічию.

Протистояння "Хоффенхайма" й "Динамо" долею жеребу відбувалося у Німеччині (Зінсгаймі). У першому таймі більш активними були саме "біло-сині", які завдали 6 ударів по воротах суперника. Однак жоден з ударів киян та "Хоффенхайму" не був у ствір воріт.

По перерві ситуація дещо змінилася. Тепер уже ініціативою володів саме "Хоффенхайм". Господарі завдали по воротах "Динамо" 5 ударів і три з них були у ствір. Проте команди все одно не змогли відкрити рахунок у грі. Таким чином, після основного часу, який завершився з рахунком 0:0, на футболістів чекала серія пенальті.

У ній українські футболісти не змогли реалізувати дві спроби, коли гравці "Хоффенхайма" з одинадцятиметрової позначки не хибили. Таким чином, 4:2 на користь німців, які в 1/4 фіналу зіграють проти "Реалу".

Що таке Юнацька ліга УЄФА?
Це футбольне змагання для юнацьких команд 32 клубів, які беруть участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА та 32 клубів чемпіонів національних першостей серед юнаків. Турнір створений за зразком південноамериканського Кубка Лібертадорес U-20 і відбувається на постійній основі із сезону 2013/2014 років. Київський клуб бере участь в юнацькій Лізі чемпіонів через шлях національних чемпіонів, де 32 переможці національних чемпіонатів грають стикові матчі. У сезоні 2014/2015 у фінальному матчі грали юнаки донецького "Шахтаря", однак поступилися одноліткам з португальської "Бенфіки".

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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