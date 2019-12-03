"Динамо" пропустило 12 шайб від "Білого Барсу", "Донбас" впевнено переміг "Крижаних Вовків",
У чемпіонаті Української хокейної ліги відбулися матчі 20 туру. Як "Донбас", так і "Білий Барс" здобули рагромні перемоги над аутсайдерами.
Білий Барс – Динамо 12:0 (4:0, 4:0, 4:0)
Читайте також: "Білий Барс" завдяки дублю Романа Благого обіграв "Крижаних Вовків": відео
Білоцерківський "Білий Барс" без проблем здолав харківське "Динамо" 12:0. Команда Констянтина Буценка набрала 28 очок і впевнено посідає 4 місце.
Донбас – Крижані Вовки 9:1 (1:0; 2:1; 6:0)
В Дружківці "Донбас" здобув непросту перемогу над "Крижаними Вовками". Лише в останньому періоді господарі зуміли зробити рахунок комфортним – 9:1.
У "Донбаса" шайби закинули: Мазур, Лялька (двічі), Шишлянніков (тричі), Карпенко (двічі), Разумов. За столичний клуб відзначився Федосов.
Лідирує в чемпіонаті "Кременчук", який набрав 50 очок в 19 матчах. На другому місці "Дніпро" – 41 (18), на третій позиції "Донбас" – 37 (18).