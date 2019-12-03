"Динамо" пропустило 12 шайб від "Білого Барсу", "Донбас" впевнено переміг "Крижаних Вовків",

11 Читать новость на русском
Результати 20 туру УХЛ

У чемпіонаті Української хокейної ліги відбулися матчі 20 туру. Як "Донбас", так і "Білий Барс" здобули рагромні перемоги над аутсайдерами.

Білий Барс – Динамо 12:0 (4:0, 4:0, 4:0)

Читайте також: "Білий Барс" завдяки дублю Романа Благого обіграв "Крижаних Вовків": відео

Білоцерківський "Білий Барс" без проблем здолав харківське "Динамо" 12:0. Команда Констянтина Буценка набрала 28 очок і впевнено посідає 4 місце.

Донбас – Крижані Вовки 9:1 (1:0; 2:1; 6:0)

В Дружківці "Донбас" здобув непросту перемогу над "Крижаними Вовками". Лише в останньому періоді господарі зуміли зробити рахунок комфортним – 9:1.

У "Донбаса" шайби закинули: Мазур, Лялька (двічі), Шишлянніков (тричі), Карпенко (двічі), Разумов. За столичний клуб відзначився Федосов.

Лідирує в чемпіонаті "Кременчук", який набрав 50 очок в 19 матчах. На другому місці "Дніпро" – 41 (18), на третій позиції "Донбас" – 37 (18).

"Голос", "ЄС" і "Батьківщина" виступили зі спільною заявою в Раді: відео
сьогодні
11678
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Хокей МХК "Динамо" ХК Білий Барс ХК Донбас ХК Крижані Вовки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:57 Данк гравця збірної України потрапив у топ-10 моментів за підсумками 2019 року: відео
Юрій Семенюк 192
30 листопада 19:52 Збірна України дізналася суперників по груповому етапі Євро-2020
Юрій Семенюк 8239
2 грудня 22:04 Де Лігт – найкращий молодий футболіст, Аліссон – воротар: результати церемонії France Football
Юрій Семенюк 600
2 грудня 21:55 "Футбольні зірки України 2019": Шевченко став найкращим тренером України, Пятов – воротарем
582
2 грудня 20:20 Ломаченко та Усик увійшли в топ-10 рейтингу Forbes
Вісент Луїс 597
Новини
Більше новин
Залиште відгук