"Динамо" пропустило 16 голів від "Дніпра", Кременчук" переграв "Донбас": відео

У чемпіонаті Української хокейної ліги відбулися заключні матчі 5 туру. "Кременчук" на виїзді обіграв "Донбас", а "Дніпро" накидав непристойну кількість шайб у ворота "Динамо".

Донбас – Кременчук 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

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"Кременчук" вийшов вперед у середині першого періоду. На початку другої двадцятихвилинки "Донбас" відігрався, але гості зуміли повернути перевагу. У третьому періоді команди обмінялися шайбами. Як підсумок, перемога "Кременчука" з рахунком 3:2.

Після цієї перемоги "Кременчук" набрав 15 очок і продовжує впевнено лідирувати в УХЛ. "Донбас" з 7 пунктами йде на 3-й позиції. У наступному турі 2 жовтня "Донбас" на виїзді зіграє проти Дніпра. Кременчук 3 жовтня зустрінеться з "Білим Барсом".

Відеоогляд матчу Донбас – Кременчук

Дніпро – Динамо 16:1 (6:1, 7:0, 3:0)

У першому періоді "динамівці" пропустили 6 шайб. Але харків'яни все таки змогли вразити ворота суперника і відправити одну шайбу у ворота "Дніпра". Перша двадцятихвилинка завершилася з рахунком 6:1.

Другий період почався з пропущеного гола МХК "Динамо" вже на першій хвилині. Автором голу став Олександр Шибаєв. Авторами восьмої, дев'ятої та десятої шайби стали Ліпсбергс, Янішевський і Брага, відповідно. До кінця другої двадцятихвилинки хокеїсти "Дніпра" ще тричі вразили ворота харків'ян. Команди пішли на перерву з рахунком 13:1.

Перші 9 хвилин третього періоду команди вистояли без гольових моментів. Владислав Брага закинув 14-ту шайбу у ворота МХК "Динамо". Автором 15-го гола і хет-трику став Олександр Шибаєв. І в шістнадцятий раз вразив ворота харків'ян Олександр Каракулько.