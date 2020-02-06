"Динамо" розгромило норвезький клуб: відео

"Динамо" провело другий матч у рамках другого збору в Туреччині. Кияни перемогли норвезький клуб "Стремсгодсет".

Стремсгодсет – Динамо 0:3

Голи: Де Пена, 42, Миколенко, 74, Сидорчук, 82

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На поєдинок проти норвежців "Динамо" вийшло у такому складі: Бойко, Караваєв, Романчук, Сирота, Піварич, Андрієвський, Шапаренко, де Пена, Мащенко, Сухоручко, Русин.

Рахунок у грі був відкритий наприкінці першого тайму. Черговий гол забив уругваєць Карлос де Пена. Раніше Карлос забив "Олімпії", а також вразив м'ячем на тренуванні киян.

По перерві перевагу "Динамо" подвоїв оборонець Віталій Миколенко. А підсумковий рахунок на табло 3:0 зробив капітан Сергій Сидорчук.

Стремсгодсет – Динамо відео повного матчу