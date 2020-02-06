"Динамо" розгромило норвезький клуб: відео
"Динамо" провело другий матч у рамках другого збору в Туреччині. Кияни перемогли норвезький клуб "Стремсгодсет".
Стремсгодсет – Динамо 0:3
Голи: Де Пена, 42, Миколенко, 74, Сидорчук, 82
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На поєдинок проти норвежців "Динамо" вийшло у такому складі: Бойко, Караваєв, Романчук, Сирота, Піварич, Андрієвський, Шапаренко, де Пена, Мащенко, Сухоручко, Русин.
Рахунок у грі був відкритий наприкінці першого тайму. Черговий гол забив уругваєць Карлос де Пена. Раніше Карлос забив "Олімпії", а також вразив м'ячем на тренуванні киян.
По перерві перевагу "Динамо" подвоїв оборонець Віталій Миколенко. А підсумковий рахунок на табло 3:0 зробив капітан Сергій Сидорчук.
Стремсгодсет – Динамо відео повного матчу
- Нещодавно у "Динамо" повідомили новини з лазарету. Зокрема, стала відома відсутність Віктора Циганкова на першому зборі.
- Наставник збірної України Андрій Шевченко 3 лютого відвідав вечірнє тренування "Динамо" в турецькому Белеку. Разом з Шевченком був помічник по збірній України Андреа Малдера.
- Захисник "Динамо" Тамаш Кадар рішенням тренерського штабу переведений у молодіжну команду. Ймовірно, що Кадар переведений у другий склад через емоційний зрив на адресу головного тренера Олексія Михайличенка.
- Перший офіційний матч у 2020 році "Динамо" проведе 22 лютого проти "Ворскли" у чемпіонаті України. Гра відбудеться на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського без глядачів.
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