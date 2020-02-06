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"Динамо" розгромило норвезький клуб: відео

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"Динамо" / fcdynamo.kiev.ua

"Динамо" провело другий матч у рамках другого збору в Туреччині. Кияни перемогли норвезький клуб "Стремсгодсет".

Стремсгодсет – Динамо 0:3

Голи: Де Пена, 42, Миколенко, 74, Сидорчук, 82

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На поєдинок проти норвежців "Динамо" вийшло у такому складі: Бойко, Караваєв, Романчук, Сирота, Піварич, Андрієвський, Шапаренко, де Пена, Мащенко, Сухоручко, Русин.

Рахунок у грі був відкритий наприкінці першого тайму. Черговий гол забив уругваєць Карлос де Пена. Раніше Карлос забив "Олімпії", а також вразив м'ячем на тренуванні киян.

По перерві перевагу "Динамо" подвоїв оборонець Віталій Миколенко. А підсумковий рахунок на табло 3:0 зробив капітан Сергій Сидорчук.

Стремсгодсет – Динамо відео повного матчу

  • Нещодавно у "Динамо" повідомили новини з лазарету. Зокрема, стала відома відсутність Віктора Циганкова на першому зборі.
  • Наставник збірної України Андрій Шевченко 3 лютого відвідав вечірнє тренування "Динамо" в турецькому Белеку. Разом з Шевченком був помічник по збірній України Андреа Малдера.
  • Захисник "Динамо" Тамаш Кадар рішенням тренерського штабу переведений у молодіжну команду. Ймовірно, що Кадар переведений у другий склад через емоційний зрив на адресу головного тренера Олексія Михайличенка.
  • Перший офіційний матч у 2020 році "Динамо" проведе 22 лютого проти "Ворскли" у чемпіонаті України. Гра відбудеться на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського без глядачів.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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