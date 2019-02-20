"Динамо" розгромило "Ювентус" у Юнацькій лізі УЄФА

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Динамо перемогло Ювентус
Динамо перемогло Ювентус / Динамо Киев от Шурика

Футболісти київського "Динамо " U-19 впевнено подолали стадію 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. "Біло-сині" перемогли однолітків з туринського "Ювентуса".

Динамо U-19 – Ювентус U-19 3:0
Голи: Ващишин, 6, Булеца, 69, Попов, 85

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У першому таймі за киян голом відзначився півзахисник Артур Ващишин. Хавбек відзначився результативним ударом вже на шостій хвилині матчу.

По перерві столичні футболісти провели ще дві результативні атаки. Спершу на 69 хвилині записав своє прізвище на табло Сергій Булеца. А вже наприкінці зустрічі добив гостей з Італії захисник Денис Попов.

Що таке Юнацька ліга УЄФА?
Це футбольне змагання для юнацьких команд 32 клубів, які беруть участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА та 32 клубів чемпіонів національних першостей серед юнаків. Турнір створений за зразком південноамериканського Кубка Лібертадорес U-20 і відбувається на постійній основі із сезону 2013/2014 років. Київський клуб бере участь в юнацькій Лізі чемпіонів через шлях національних чемпіонів, де 32 переможці національних чемпіонатів грають стикові матчі. У сезоні 2014/2015 у фінальному матчі грали юнаки донецького "Шахтаря", однак поступилися одноліткам з португальської "Бенфіки".

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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