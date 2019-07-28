Динамо – Шахтар: де дивитися онлайн матч за Суперкубок України

У поєдинку за Суперкубок України 2019 року, який стане 16-им за ліком і відбудеться в Одесі, зійдуться чемпіон і володар Кубка України, донецький "Шахтар", та срібний призер Прем’єр-ліги — київське "Динамо". Саме ці команди посперечаються за титул уже вдванадцяте. "Шахтар" має вісім перемог у цих матчах, "Динамо" — сім, у тому числі кияни перемогли й в минулому сезоні.

Варто зазначити, що матч викликав ажіотаж. Тож за декілька днів до її початку усі квитки на гру на стадіоні "Чорноморець" розкупили.

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Матч в Україні можна буде переглянути одразу на двох телеканалах – ТРК "Україна" та "Футбол 1". Початок трансляції – о 20:50, сам матч розпочнеться о 21:00.

Також матч "Динамо" – "Шахтар" дивитися онлайн можна буде легально на сайті Oll.tv. Однак перегляд на цьому відеосервісі вимагає реєстрації, а також платний. За місячний абонемент слід заплатити 89 гривень. Зате там можна буде одразу переглянути повтор та отримати доступ до прямих трансляцій інших футбольних матчів, у тому числі й Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіонату України.

Текстову онлайн-трансляцію проведе і сайт Спорт24. Вона буде доступна ближче до початку матчу.

Варто зазначити, що "Шахтар" має більше перемог у матчі за Суперкубок. Правда, при цьому динамівці частіше виявлялися сильнішими донеччан: шість проти п'яти. Річ у тім, що у "гірників" в Суперкубку раніше також були суперниками сімферопольська "Таврія", донецький "Металург" та одеський "Чорноморець". Тоді як "Динамо" тільки один раз грало не з "Шахтарем" у фіналі – 10 років тому туди пробилася полтавська "Ворскла".

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На користь "Динамо" говорить і той факт, що ні Мірча Луческу, ні Паулу Фонсека не вигравали Суперкубок України у своїх дебютних матчах. Цього разу на чолі "гірників" дебютує Луїш Каштру.