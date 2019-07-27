Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України

У неділю, 28 липня, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" відкриють новий футбольний сезон в Україні. Вони зіграють матч за Суперкубок України. Все, що слід знати про цей матч – у матеріалі Спорт24.

Зазвичай новий футбольний сезон стартує з Суперкубка. Але в цей раз разом з цією грою пройдуть також і зустріч "Ворскла" – "Зоря" в рамках чемпіонату. Втім, вболівальники зможуть подивитися обидва матчі. У Полтаві почнуть грати о 14:00, а в Одесі, де "Шахтар" і "Динамо" розіграють Суперкубок, о 21:00.

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Це буде вже 16-й розіграш трофею, який поки що вигравали тільки "гірники" та кияни. На рахунку "Динамо" – сім перемог, тоді як у "Шахтаря" – вісім. Правда, при цьому динамівці частіше виявлялися сильнішими донеччан: шість проти п'яти. Річ у тім, що у "гірників" в Суперкубку раніше також були суперниками сімферопольська "Таврія", донецький "Металург" та одеський "Чорноморець". Тоді як "Динамо" тільки один раз грало не з "Шахтарем" у фіналі – 10 років тому туди пробилася полтавська "Ворскла".



Кількість трофеїв у "Динамо" та "Шахтаря" за часів Незалежності / Інфографіка 24 каналу

Тест: Що ви знаєте про Суперкубок України?

Взагалі, статистика зустрічей команд досить рівна. Це стосується не тільки Суперкубка, а й усіх турнірів. "Шахтар" в останні роки потроху схиляє чашу терезів на свою користь. Тому, кожне нове протистояння українських грандів стає дедалі важливішим. Такі матчі завжди приваблюють глядачів і очікується, що і в цей раз їх буде на стадіоні чимало. Наприклад, експерти Parimatch дають 57% на те, що збереться понад 27400 глядачів. Стадіон "Чорноморець" в Одесі, нагадаємо, вміщує трохи понад 34 000 уболівальників. Що ж стосується шансів на успіх, то їх більше у "Шахтаря", ті ж 57% проти 43% у "Динамо".

Відзначимо також, що цей матч буде першим для португальського фахівця Луїша Каштру на чолі "гірників". Його попередник, Паулу Фонсека, два роки тому теж починав грою за Суперкубок і програв по пенальті "Динамо". Цікаво, що й у Мірчі Луческу одним з перших матчів на чолі "Шахтаря" був Суперкубок. Тоді гірники також програли "Динамо" в серії післяматчевих пенальті. Так що зовсім скоро ми дізнаємося, чи вдасться Каштру перервати неприємну для тренерів "Шахтаря" традицію.