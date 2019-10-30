Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" знову зіграють в Кубку України. Цього разу на стадії 1/8 фіналу, а матч відбудеться в Києві 30 жовтня. Все, що слід знати про цей матч – у матеріалі Спорт24.

Динамо – Шахтар. Головне

Що: матч 1/8 фіналу Кубка України

Де: НСК "Олімпійський", Київ

Коли: середа, 30 жовтня. Початок о 19:30

Трансляція: телеканал "2+2", youtube-канали FootballHub та "Динамо", Спорт24.

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Чим важливий цей матч

"Динамо" та "Шахтар" – непримиренні суперники в Україні. Тож їх очна зустріч – це завжди принципово та непоступливо. Тим більше в Кубку України, де є лише один матч, і ти маєш можливість залишити суперника без трофея.

"Динамо" прагнутиме перемогти, адже Кубок України може залишитися єдиним трофеєм, який команда виграє у цьому сезоні. Все через не надто вдалі виступи у чемпіонаті. Після 12-го туру команда відстає від "Шахтаря" на 10 очок. Для прикладу, третя "Десна" відстає від "Динамо" лише на один бал. Два очки відділяють киян та четверту "Зорю". П'ята "Олександрія" перебуває на відстані чотирьох очок.

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Хто суддя матчу?

Арбітр матчу "Динамо" – "Шахтар" 29-літній Віктор Копієвський. Рефері з Кропивницького в нинішньому сезоні працював на трьох матчах УПЛ, у яких показав 17 попереджень та призначив два пенальті. У кожному з цих поєдинків грали або "Динамо", або "Шахтар": "біло-сині" обіграли в 1-му турі у Львові "Карпати" (0:2) та поступилися в 7-му турі вдома "Десні" (1:2), а "гірники" у 4-му турі перемогли на виїзді "Львів" (0:2).

Що говорять букмекери?

Вони не надто вірять в успіх команди Михайличенка. Коефіцієнт на їх перемогу – 4,10. Натомість перемога "Шахтаря" оцінена в 1,85. Нічия в основний час – 3,80.

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А як щодо статистики?

Статистика не на стороні "Динамо" у протистоянні з "Шахтарем" в Кубку України. Це буде 16-й матч цих суперників в турнірі. "Динамо" виграло лише п'ять матчів, і всі вони – у фіналі. Стільки ж перемог у фіналах має і "Шахтар". Та "гірники" виходили переможцями протистояння, коли команди зустрічалися і на ранніх стадіях турніру – від 1/16 і до півфіналу. "Шахтар" у цих матчах забив 24 голи, "Динамо" – 13. Двічі переможець з'ясовувався в серії пенальті, де кожна з команд перемогла по одному разу.

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В минулому сезоні команди зустрілися на стадії 1/4 фіналу. Тоді матч відбувся у Харкові та в основний час закінчився внічию 1:1. Без скандалу не обійшлося. Гармаш забив на 9-й хвилині зустрічі, а Мораес зрівняв рахунок у другому таймі. Обидва автори голів матч не дограли – на 61 хвилині червону картку отримав "динамівець", а на 69-й – гравець "Шахтаря". Все вирішувалося у серії пенальті. У "гірників" не забив Соломон (відбив Бойко), а у "Динамо" два останні удари не реалізували Миколенко та Шепелєв (двічі відбив Пятов). Згодом "Шахтар" виграв Кубок України, у фіналі обігравши першоліговий "Інгулець".

Як буде цього разу – покаже лише гра. Матч розпочнеться о 19:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.