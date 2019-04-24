"Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию у дербі: відеоогляд матчу

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Динамо – Шахтар: відео огляд голів матчу 24 квітня 2019 - УПЛ
Динамо – Шахтар відео голів / ФК "Шахтар"

Центральний матч 25 туру української Прем’єр-ліги, в якому київське "Динамо" приймало донецький "Шахтар" на НСК "Олімпійський", завершився безгольовою нічиєю – 0:0.

У першому таймі команди на двох зробили лише один удар в площину воріт. Тайсон сильно пробивав зі штрафного, але Денис Бойко впорався з ударом бразильця.

Читайте отгляд матчу: "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України

До середини другої половини матчу суддя зустрічі Віталій Романов показав 5 попереджень, але крім фолів гра більше нічим не радувала глядачів. У компенсований час "Шахтар" міг вирвати перемогу, але Жуніор Мораес не реалізував пенальті.

Таким чином, "Динамо" надалі на 7 очок відстає від "Шахтаря" в чемпіонській гонці – у киян 57 очок, у "гірників" – 64.

Відеоогляд матчу Динамо – Шахтар

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Шахтар
Джерело: 24 Канал
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