"Динамо" та "Шахтар" громлять львів’ян, "Зоря" – дніпрян, а "Олімпік" вже не аутсайдер

У 13-у турі УПЛ було чимало цікавих матчів. Вони відзначилися розгромними рахунками. А також перестановками у турнірній таблиці. Про все найцікавіше – в огляді Спорт24.

Львівські команди під катком "Шахтаря" та "Динамо"

Так сталося, що обидві львівські команди – "Карпати" та "Львів" – зіграли проти лідерів чемпіонату – "Шахтаря" та "Динамо" відповідно. Обидва матчі закінчилися розгромами львів'ян.

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Першими зіграли матч "Карпати" та "Шахтар" у Львові. "Гірники" на цей матч вийшли резервним складом – без Пятова, Ісмаілі, Коноплянки, Тайсона та Мораеса. Головний тренер вирішив їх поберегти перед матчем з загребським "Динамо" у Лізі чемпіонів та київським "Динамо" у чемпіонаті.

Але навіть без них "Шахтар" розгромив суперників. У першому таймі у ворота "Карпат" влетів лише один гол – відзначився Борячук. У другому таймі забивали Коваленко, який вийшов на заміну, та Тете.

Фейл туру

Воротар "Карпат" Підківка цей матч може занести собі в актив. В попередніх матчах стояв Кудрик, але він орендований у "Шахтаря" і не міг зіграти в цьому матчі. І саме Підківка вже на 10-й хвилині віддав м'яч просто в ноги Борячуку, який сповна скористався таким подарунком суперника.

Безвольний "Львів"

Не краще свій матч провів і "Львів". Команда ще у першому таймі матчу проти "Динамо" отримала перевагу – вилучений з поля був Сидорчук (він пропустить матч проти "Шахтаря" в чемпіонаті). Але кияни після цього в кінці другого тайму забили ще двічі та довели матч до розгрому 4:0.

Тут також варто відзначити, що у другому матчі поспіль відзначається захисник Попов. І знову після подачі з кутового. Але цього разу не головою, а догравши момент до кінця.

Боротьба за друге місце

Київське "Динамо" не має час розслабитися. Одразу чотири команди (включно з ними) претендують на друге місце в чемпіонаті. Це "Десна", "Зоря" та "Олександрія". І вони свої матчі теж виграли. Тож різниця між другим та п'ятим місцем лише чотири очки. Для прикладу, "Шахтар" випереджає "Динамо" аж на 10 балів.

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Важкий матч "Олександрії" перед Лігою Європи

"Олександрії" в чемпіонаті випало грати проти "Маріуполя". Сам матч виявився доволі неоднозначним. Господарі перемогли, але до самих футболістів є чимало питань. Так, їм вдалося забити тричі, при цьому два голи були забиті з різницею у дві хвилини. Але коли рахунок став 3:0, футболісти почали грати в економ-режимі. Так, "Маріуполь" грав у меншості, і команда берегла сили перед матчем Ліги Європи. Але гості забили один раз, і були близькі до того, щоб забивати ще.

Грубість туру

У 13-у турі було показано лише дві червоні картки. Одна – вже згадана Сидорчуку. Другу отримав захисник "Маріуполя" Биков. При цьому захисник мав жовту картку, але за свій фол він отримав пряму червону картку. Биков зіграв головою в голову Лучкевичу, відправивши того в нокдаун.

Мінімальна "Десна", приречена "Ворскла"

Продовжує своє падіння "Ворскла". Команда на останньому місці у чемпіонаті. Натомість "Десна" і надалі третя. Все у матчі між цими командами вирішив єдиний влучний удар Імерекова. Хоча не сказати, що полтавчани виглядали приреченими у цій грі. Але без забитих голів не буде перемог і очок.

Падіння "Дніпро-1"

Найгіршою командою в УПЛ претендує стати "Дніпро-1". Команді видавалися чималі аванси перед стартом чемпіонату, але дніпряни програли п'ять матчів поспіль. Останній – вдома "Зорі". При цьому пропустили вони вже на першій хвилині. А до кінця матчу був оформлений розгром.

Незарахований гол туру

У матчі між "Дніпро-1" та "Зорею" господарі лише з другої спроби забили гол. Перший раз головою пробивав Когут, але Шевченко відбив м'яч. Однак жоден повтор так і не показав, чи перетнув м'яч лінію. На щастя дніпрян, Коркішко мало не одразу добив м'яч у сітку.

Провал туру

І саме трансляція з Дніпра претендує на провал туру. Вона виявилася ще гірша, аніж гра самої команди. Показував матч канал "УНІАН", транслювали його онлайн FootballHub. Але розгледіти щось було доволі важко.

Але і їх конкуренти з каналів "Футбол 1/2" теж вирішили, що матч "Колос" – "Олімпік" можна показати не в найкращій якості.

"Олімпік" рветься в топ-6

На початку сезону аутсайдером виглядав "Олімпік". Та після першого кола команда може вважатись за претендента на потрапляння у топ-6. Після призначення іспанця Вісенте Гомеса головним тренером команди, донеччани почали набирати очки. Вони здобули перемоги в трьох останніх турах, у тому числі проти "Колоса". І зрівнялися з командою з Ковалівки за набраними очками. Тепер їх від шостого місця, на якому "Маріуполь", відділяє лише два очки.

Гол туру

На це звання претендує удар Оріховського зі штрафного у ворота "Олімпіка". Але це не допомогло його команді перемогти.

Травма туру

Ушкодження у матчі проти "Олімпіка" отримав півзахисник "Колоса" Денис Костишин. Син головного тренера невдало приземлився, після чого йому необхідна була допомога медиків. Його замінив Лисенко. Однак на сайті УПЛ впевнені, що Лисенко у цьому епізоді замінив Волкова.

Рахунки матчів

Ворскла – Десна 0:1

Гол: Імереков, 76

Карпати – Шахтар 0:3

Голи: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 64

Олександрія – Маріуполь 3:1

Голи: Безбородько, 55, Ковалець, 58, Корнієнко, 69 (авт) – Чурко, 71

Вилучення: Биков, 32 (Маріуполь)

Нереалізований пенальті: Гречишкін, 29 (Олександрія)

Дніпро-1 – Зоря 1:4

Голи: Коркішко, 60 – Кабаєв, 2, Іванісеня, 22, Кочергін, 74, Лєднєв, 83

Динамо – Львів 4:0

Голи: Шапаренко, 10, Циганков, 30 (пен), Бесєдін, 82, Попов, 90+1

Вилучення: Сидорчук, 35 (Динамо)

Колос – Олімпік 1:2

Голи: Оріховський, 70 – Пасич, 59, Балашов, 88 (пен)

Турнірна таблиця