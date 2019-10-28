"Динамо" та "Шахтар" втрачають, "Десна" та "Зоря" громлять: головні підсумки 12-го туру УПЛ

12-й тур УПЛ розпочав друге коло в чемпіонаті України. І в ньому не обійшлося без неочікуваних результатів. Лідери "Шахтар" та "Динамо" синхронно втратили очки, "Десна" та "Зоря" забили по чотири голи. "Олімпік" покинув зону вильоту, а деякі команди перевали свої серії, як хороші, так і не дуже.

"Шахтар" та "Динамо" синхронно втрачають очки

Розпочнемо з кінця, а саме матчів "Шахтар" – "Олександрія" та "Динамо" – "Карпати", які відбувалися одночасно. Це були доволі різні матчі, та різні за класом суперники. В гості до "гірників" приїхала "Олександрія", яка в четвер провела важкий матч проти французького "Сент-Етьєна" на виїзді, де зіграла внічию. "Шахтар" теж зіграв внічию, але вдома, так ще й у вівторок, проти загребського "Динамо".

Як це було: "Шахтар" вирвав нічию в напруженому матчі проти загребського "Динамо": відео

Щодо "Динамо" київського, їх матч Ліги Європи теж закінчився внічию. При тому що кияни були змушені відіграватися, пропустивши гол вже на другій хвилині матчу проти "Копенгагена".

Та вернемося до матчів УПЛ. "Карпати", які не грали серед тижня, у цьому матчі були явними аутсайдерами. П'ять матчів без перемог поспіль, виліт з Кубка України, перебування на дні турнірної таблиці. "Динамо", якщо хоче претендувати на чемпіонство в Україні, такого суперника вдома має проходити без проблем. Не вдалося. "Карпати" не надто надійно грали в захисті. Але там де вони допускали помилок, виручав голкіпер Кудрик. З такою грою у воротах, він претендує на звання героя цілого туру, а не лише цього матчу.



Олег Кудрик у матчі проти "Динамо" (фото: ФК "Динамо")

Перевершити Кудрика міг нападник "Карпат" Бойчук. Він вийшов на заміну, і саме після його удару м'яч залетів у ворота "Динамо" після рикошету від Шабанова. А захисник киян міг якраз стати антигероєм. Адже вже у компенсований арбітром час Понде відібрав м'яч саме в нього і вивів на ударну позицію Бойчука. Та м'яч після удару молдавського нападника влучив у перекладину.

Відеоогляд матчу Динамо – Карпати

У паралельному матчі воротар "Олександрії" Паньків мав не менше роботи. Але він зумів зберегти свої ворота "сухими". І допоміг своїй команді набрати очки у матчі проти "Шахтаря". "Гірники" вперше у цьому сезоні втрачають очки в чемпіонаті.

Відеоогляд матчу Шахтар – Олександрія

Тож перед очною зустріччю "Динамо" та "Шахтаря" (правда в Кубку України, а не чемпіонаті, що теж додає певної особливості матчу), обидві клуби підходять у дещо знервованому стані через втрату очок. Відтак цей матч у середу, 30 жовтня, у Києві обіцяє бути доволі "запальним".

"Десна" та "Зоря" забивають по чотири, їх суперники дограють матч у меншості

Так звані команди другого ешелону – "Зоря" та "Десна" свої матчі виграли. І закріпилися в топ-4. При цьому у переможних матчах вони забивали по чотири голи. Не пощастило "Ворсклі" та "Львову" відповідно. Ці дві команди ж опустилися на останні місця турнірної таблиці. В них обох по 8 очок, тільки в "містян" краща різниця забитих та пропущених голів.

Відеоогляд матчу Зоря – Ворскла

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Також варто відзначити, що в обох матчах було призначено пенальті (у матчі "Львів" – "Десна" це зробили вже на першій хвилині зустрічі). Єдина відмінність полягає в тому, що "Львів" таки зумів забити гол престижу. Хоча про який престиж може йти мова, якщо на 32-й секунді другого тайму ти пропускаєш четвертий гол у матчі від команди, яку ти переміг у першому колі на виїзді?

Відеоогляд матчу Львів – Десна

Реванш "Маріуполя" та повернення в топ-6

Свій реванш отримав і "Маріуполь". Команда вдома перемогла "Колос", Позитиву додало й те, що "азовці" повернулися в топ-6, обійшовши якраз "Колос", Команда з Ковалівки опустилася на сьоме місце у турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Маріуполь – Колос

"Олімпік" виходить з ями, "Дніпро-1" туди потрапив

Перед початком сезону багато авансів було надано "Дніпро-1". Команду називали серед претендентів на боротьбу за єврокубки. І місцями підопічні Михайличенка й справді показували гру, яка могла їм забезпечити потрапляння у топ-6 та боротьбу за зону Ліги Європи. Та ось вже чотири матчі поспіль команда програє. Цього разу на виїзді "Олімпіку".

Відеоогляд матчу Олімпік – Дніпро-1

Для "олімпійців" це друга перемога підряд. Вона дозволила їм піднятися з останнього місця одразу на дев'яте, і за набраними очками зрівнятися з тим же "Дніпро-1". Тож для донеччан ще не все втрачено в цьому сезоні. А чи так буде і для "Дніпро-1"?

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Перервані серії

У цьому турі було перервано декілька серій.

Шахтар: команда не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 41 матч поспіль: 35 перемог та 6 нічиїх. При цьому "помаранчево-чорні" продовжили свою серію без пропущених голів до 454 хвилин.

Натомість команда перервала свою гольову серію, яка тривала 18 ігор (53 м'ячі), а також переможну ходу, яка зупинилася на позначці 13 матчів.

Олександрія: вперше команда не пропустила від "Шахтаря", це сталося у 25-й грі.

Динамо: 15-й гол в чемпіонаті забив Вербіч. Команда продовжила свою забивну серію, яка розпочалася 28 квітня – 19-й матч поспіль та 34 голи.

Однак "Динамо" перервало свою серію "сухих" матчів, зберігаючи свої ворота у недоторканості 569 хвилині. Вперше у чемпіонаті пропустив ворота киян Бущан. До цього він не пропускав 699 хвилин.

Олімпік: пропустив 250-й гол в чемпіонаті (гол Когута на 4-й хвилині).

Львів: продовжили серію без перемог в УПЛ, яка триває з 10 листопада 2018 року (5 нічиїх та 10 поразок). Однак нарешті перервали серію без голів у домашніх матчах, яка тривала антирекордні для чемпіонату 788 хвилин. Та й загалом перервали серію без голів, яка тривала 591 хвилину (клубний антирекорд).

Перший гол Хльобаса у цьому матчі став для "Львова" 50-им, який вони пропустили в домашніх стінах.

Команда третій матч поспіль дограє у меншості.

"Червоний" тур

Варто відзначити, що в цьому турі було вилучено одразу шість гравців – Максименка ("Колос"), Сафронова ("Дніпро-1"), Баєнка ("Ворскла"), Ренана ("Львів"), Алана Патріка ("Шахтар") та Шастала ("Олександрія"). При цьому команди, які залишалися у меншості, не вигравали свої матчі. Єдина гра, де нікого не вилучили, відбулася в Києві між "Динамо" та "Карпатами".

Шість вилучень стали рекордним для УПЛ. До цього в цьому сезоні максимум було по чотири червоні картки – у п'ятому та десятому турах. А у шостому та сьомому турах взагалі обійшлося без вилучень.

Неприємна статистика

Цей тур зумів зібрати на трибунах лише 17805 глядачів. Цей найгірший показник у цьому сезоні. Найменше зібрав матч у Києві, де "Олімпік" приймав "Дніпро-1" – лише 430 глядачів. Найбільше – матч у Харкові між "Шахтарем" та "Олександрією" переглянуло 5741 вболівальник.



Вболівальник на матчі "Шахтар" – "Олександрія" (фото: ФК "Шахтар")

Результати матчів

Маріуполь – Колос 2:0

Голи: Кірюханцев, 39, Топалов, 86

Вилучення: Максименко, 90 (Колос)

Олімпік – Дніпро-1 3:2

Голи: Тейшейра, 11, Кравчук, 69, Вантух, 81 – Когут, 4, Назаренко, 70

Вилучення: Сафронов, 69 (Дніпро-1)

Зоря – Ворскла 4:0

Голи: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (пен), Кабаєв, 62, Лєднєв, 77

Вилучення: Баєнко, 56 (Ворскла)

Львів – Десна 1:4

Голи: Пернамбуко, 61 – Д. Фаворов (пен), 2, Хльобас, 9, 46, Дегтярьов, 41

Вилучення: Ренан, 81 (Львів)

Динамо – Карпати 1:1

Голи: Вербіч, 50 – Шабанов, 85 (авт)

Шахтар – Олександрія 0:0

Вилучення: Алан Патрік, 76 – Шастал, 84