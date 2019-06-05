"Динамо" цікавиться бразильським оборонцем
Київське "Динамо" продовжує активну роботу на трансферному ринку. Столичний клуб шукає підсилення в захист.
На авторитетному ресурсі Transfermarkt з'явилася інформація, що кияни начебто зацікавлені бразильським оборонцем Ежидіо.
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Transfermarkt вказує, що це тільки чутки. Ежидіо відомий українським вболівальникам, адже взимку 2015 року підсилив "Дніпро", перейшовши з "Крузейро" за понад 2 мільйони євро.
Проте в "Дніпрі" футболіст довго не затримався і в кінці сезону перейшов у "Палмейрас". Наразі 32-річний Ежидіо має контракт до 2020 року з "Крузейро".
"Динамо" може бути зацікавленим у придбанні Ежидіо, оскільки клуб бажає продати хорватського оборонця Йосипа Піварича, який пропускає сезон через травму. Також Ежидіо може стати конкурентом для Віталія Миколенка.
У 2019 році Ежидіо зіграв усього в дев'яти матчах за "Крузейро" й віддав одну результативну передачу.
"Динамо" вже встигло оформити перший трансфер. Лави київського клубу підсилив півзахисник Абдул Кадірі Мохаммед.