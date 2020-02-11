"Динамо" в спарингу зіграло внічию з БАТЕ завдяки голу Вербича – відео
Футболісти київського "Динамо" 11 лютого на полі стадіону Cornelia міста Белек зіграли внічию з білоруською командою БАТЕ – 1:1.
Динамо – БАТЕ 1:1
Голи: Вербич, 34 – Драгун, 68 (пен.)
В поєдинку з БАТЕ кияни виглядали важкувато. Чи то від вогкості післядощового поля, чи то на тлі втоми, що накопичилася.
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На 34-й хвилині після пресингу недалеко від чужого штрафного "Динамо" відібрало м'яч, пішов закид на Кендзьору, простріл якого з правого флангу замкнув Вербич – 1:0.
Відео голу Вербича
Після перерви і так невисокий темп ігор впав остаточно. Кияни відмовилися від пресингу, ну а БАТЕ час від часу став виходити в атаки. Не завжди гострі, проте одна з них призвела до фолу Шепелєва та бездоганного пенальті від Драгуна – 1:1.
- Наступний спаринг "Динамо" на турецькому зборі відбудеться 12 лютого. Кияни зустрінуться з "Тоболом" (Казахстан). 15 лютого підопічні Олексія Михайличенка зіграють з тбіліським "Динамо".
- У попередніх матчах другого збору кияни здобули три перемоги. Словенську "Олімпію" динамівці здолали з рахунком 5:0, норвезький "Стремсгодсет" – 3:0, "Борац" – 4:1.