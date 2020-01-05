"Динамо" віддало Дениса Гармаша в оренду в турецький "Різеспор"

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш кінець сезону проведе в чемпіонаті Туреччини.

Інформацію про оренду гравця опублікував офіційний сайт "Різеспора". Гармаш орендований до кінця сезону 2019/20. Більше деталей про цей перехід (можливість викупу гравця та суму оренди) не повідомляють.

До слова: "Барселона" хоче купити півзахисника "Динамо", який забивав "Шахтарю" в Лізі чемпіонів

Çaykur Rizespor’umuz Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımından Denys Harmash ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. https://t.co/piO1wSH0vd — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 5, 2020

Варто відзначити, що за "Різеспор" виступає ще один колишній "динамівець" – Микола Морозюк. Він теж перейшов до клубу на правах оренди, але ще рік тому – в січні 2019 року, а після цього підписав з ними контракт як вільний агент.

Гармаш в цьому сезоні зіграв у 17 матчах за "Динамо". Голів не забивав.

Щодо "Різеспорта", то команда посідає 12-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.