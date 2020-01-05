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"Динамо" віддало Дениса Гармаша в оренду в турецький "Різеспор"

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Денис Гармаш покинув "Динамо" / Динамомания

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш кінець сезону проведе в чемпіонаті Туреччини.

Інформацію про оренду гравця опублікував офіційний сайт "Різеспора". Гармаш орендований до кінця сезону 2019/20. Більше деталей про цей перехід (можливість викупу гравця та суму оренди) не повідомляють.

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Варто відзначити, що за "Різеспор" виступає ще один колишній "динамівець" – Микола Морозюк. Він теж перейшов до клубу на правах оренди, але ще рік тому – в січні 2019 року, а після цього підписав з ними контракт як вільний агент.

Гармаш в цьому сезоні зіграв у 17 матчах за "Динамо". Голів не забивав.

Щодо "Різеспорта", то команда посідає 12-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Динамо
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