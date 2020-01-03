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"Динамо" віддало в оренду гравця, який цього сезону не зіграв жодного матчу

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Сідклей перейшов до "Корінтіанс" / JASON SILVA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Київське "Динамо" віддало в оренду бразильського футболіста Сідклея. Його новим клубом став "Корінтіанс".

Спочатку "Динамо" хотіло за оренду свого гравця один мільйон євро, або ж 5 мільйонів євро за його повноцінний трансфер. Однак бразильський клуб відмовлявся платити таку ціну. За даними Globo Esporte, сторони домовилися, що "Корінтіанс" заплатить 200 тисяч євро за річну оренду.

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При цьому "Корінтіанс" матиме першочергове право на викуп трансфер гравця. Сідклей приєднається до нового клубу вже наступного тижня на зборах команди в США.

Варто відзначити, що в цьому сезоні Сідклей не зіграв жодного матчу за основну команду "Динамо". До київського клубу гравець перейшов саме з "Корінтіанс" влітку 2018 року за 5 мільйонів євро.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Трансфери
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