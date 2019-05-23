"Динамо" відмовилося продавати Циганкова в "Наполі" за хорошу суму

"Наполі" зацікавився півзахисником "Динамо" Віктором Циганковим. Італійський клуб зробив пропозицію про перехід українця в розмірі 18 мільйонів євро.

Як стало відомо Football.ua, "Наполі" звернувся до "Динамо" з пропозицією по молодому вінгеру. Проте, президент столичного клубу Ігор Суркіс навіть не став розглядати подібний запит і відразу відповів відмовою.

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Діючий контракт Циганкова з "Динамо" розрахований до червня 2023 року. У цьому сезоні молодий футболіст зіграв 45 матчів, забив 18 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

До слова, Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем 30 туру УПЛ. Кияни зіграли внічию з "Шахтарем" (1:1), а Циганков відкрив рахунок в матчі з пенальті в першому таймі.

Взимку ЗМІ повідомляли про те, що в послугах Віктора Циганкова начебто зацікавлена італійська "Рома". Футболіст навіть їздив у Рим, однак не для підписання контракту з "вовками", а на відпочинок.

Спорт 24 писав, що керівництво "Наполі" також зверталося в "Генк" з приводу іншого українця Руслана Маліновського, якого бельгійський клуб має намір продати.

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