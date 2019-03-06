"Динамо" відправилося в Лондон на гру проти "Челсі": в заявці команди лише один форвард

У середу, 6 березня, делегація "Динамо" чартерним рейсом з аеропорту "Бориспіль" взяла курс на столицю Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. На гру головний тренер команди взяв 20 футболістів.

У заявці команди лише один нападник – 20-літній Назарій Русин. Півзахисник Беньямін Вербіч, який інколи грав на позиції форварда, у першому матчі проти "Челсі" не зіграє.

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У Лондоні Олександр Хацкевич розраховуватиме на наступних футболістів:

Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;

Захисники: Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Георгій Цитаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков;

Нападник: Назарій Русин.

Крім того, разом із командою на матч полетіли Беньямін Вербіч, який пропустить матч через дискваліфікацію, та Міккель Дуелунд, який відновлюється після травми.

Нападник Фран Соль не допоможе "Динамо" у цьому матчі. 6 березня йому робитимуть операцію у Барселоні.

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Не полетів до Лондона і нападник Артем Бєсєдін. Футболіст проходить відновлювальні процедури у Києві.