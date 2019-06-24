"Динамо" вийшло з відпустки: плани киян на підготовку до сезону

У понеділок 24 червня, футболісти київського "Динамо" вийшли з відпустки, яка тривала з 30 травня.

Перша група футболістів пройшла медогляд в клініці "Борис". Очікується, що 25 червня медогляд пройдуть ще 7-8 футболістів, а 28-го – інші 11 гравців.

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Також перший літній новачок "Динамо" півзахисник Абдул Кадір Мохамед пройшов медичне обстеження ще на початку червня – перед підписанням контракту з київським клубом.

"Динамо" розпочне підготовку до нового сезону на клубній базі в Конча-Заспі, а вже 30 червня відправиться на навчально-тренувальний збір до Австрії. 13 липня в австрійському Єнбасі кияни проведуть спаринг проти клубу англійського Чемпіоншипа "Брентфорду".

У першому офіційному матчі наступного сезону "Динамо" зустрінеться з "Шахтарем" у матчі за Суперкубок України, який відбудеться 20 липня в Одесі.

Минулий сезон кияни завершили на другому місці в турнірній таблиці українського чемпіонату, а в Лізі Європи вилетіли від "Челсі" на етапі 1/8 фіналу (0:3, 0:5).

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