"Динамо" виставить за двері європейського легіонера через пияцтво

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Жерсон Родрігес / ФК "Динамо"

Люксембурзький нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес, швидше за все, покине клуб в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Записки Динамівця".

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24-річний хавбек переведений до дублюючого складу, а в зимове трансферне вікно буде виставлений на продаж.

Джерело зазначає що футболіст неодноразово приїжджав на тренування з запахом перегару з рота.

Тransfermarkt оцінює гравця в 700 тисяч євро, його контракт з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.

Родрігес перейшов в "Динамо" в серпні 2019 року з японського "Джубіло Івата" за два мільйони євро. У складі київського клубу він провів 12 матчів у всіх турнірах і забив два голи. Контракт футболіста з українським клубом діє до літа 2024 року.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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