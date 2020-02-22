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Динамо – Ворскла: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Динамо – Ворскла: онлайн-трансляція / Footboom

22 лютого київське "Динамо" приймає полтавську "Ворсклу" в рамках 19 туру української Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

"Ворскла" не забиває "Динамо" в п'яти поспіль офіційних іграх. В останній раз радість на полтавській вулиці була в 2017 році – Чеснаков відзначився голом на "Олімпійському", але "рисі" все одно програли 1:2.

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Поточна переможна серія "Динамо" над "Ворсклою" становить шість ігор. Різниця м'ячів – 14:1. Примітна в цій серії зустріч першого кола нинішнього чемпіонату: Київ завдяки дублям де Пени і Циганкова плюс голу Бєсєдіна виграв 5:0.

Динамо – Ворскла: онлайн-трансляція

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо УПЛ ФК Ворскла
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