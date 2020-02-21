Динамо – Ворскла: прогноз букмекерів на історичний матч УПЛ

У суботу, 22 лютого, "Динамо" проведе перший офіційний матч у 2020 році. Суперником віцечемпіона України стане "Ворскла". Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу.

Динамо – Ворскла: прогноз

Завдання киян на другу половину сезону – втримати другу сходинку. Навряд чи "біло-сині" серйозно розраховують дати бій "Шахтарю" за золото чемпіонату України, враховуючи 14 очок відриву. Таким чином, кияни мають можливість зосередитися на боротьбі за срібло чемпіонату.

Натомість полтавську команду, яка посеред сезону змінила тренера, в другій частині сезону чекає боротьба за виживання. Наразі "Ворсклу" від останнього місця відділяє всього три очки.

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Прогноз Favbet

"Динамо" очевидний фаворит матчу. Перемогу підопічних Олексія Михайличенка оцінюють коефіцієнтом 1,16. Коефіцієнт на те, що господарі переможуть з різницею в один м'яч – 3,90.

Для наставника "Ворскли" Юрія Максимова матч проти "Динамо" є особливим, адже він свого часу був гравцем киян. Коефіцієнт на те, що Максимов завдасть поразки "Динамо" – 14. Нічия у матчі – коефіцієнт 8,50.

Прогноз PariMatch

Очевидно, що господарі прагнуть здобути впевнену перемогу, щоб з якнайкращим настроєм влитися у другу половину сезону. Коефіцієнт на те, що "Динамо" переможе і ТБ 2.5 – 1,58. Якщо ж господарі здобудуть перемогу і ТМ 2.5 – 3,85.

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Навряд чи полтавцям вдасться засмутити іменитого суперника. Натомість "Ворскла" може розраховувати на нічию. Коефіцієнт на те, що гості не програють і ТБ 2.5 – 13,0.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet пропонують спрогнозувати, з яким рахунком завершиться гра. Одним з найбільш популярних результатів є перемога "Динамо" з рахунком 1:0. Коефіцієнт на цей результат – 8.

У свою чергу "Ворскла" тільки одного разу у своїй історії вивезла з Києва перемогу з рахунком 2:0. Коефіцієнт на те, що полтавці повторять досягнення – 100.

Поєдинок "Динамо" – "Ворскла" буде історичним для України. Вперше у найвищому дивізіоні буде використовуватися система відеоповторів VAR.