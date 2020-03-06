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"Динамо" втратило другого лідера перед важливим матчем з "Олександрією"

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Віктор Циганков / Footboom

Київське "Динамо" має кадрові втрати напередодні матчу 22-го туру УПЛ проти "Олександрії".

До заявки "біло-синіх" на звітний поєдинок не потрапив один з ключових гравців команди – Віктор Циганков. Причини його відсутності невідомі.

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Раніше у "Динамо" повідомляли, що в Циганкова м'язове ушкодження передньої поверхні стегна. Додамо, що футболіст зіграв 14 хвилин у матчі проти "Дніпра-1" та відіграв увесь поєдинок проти "Колоса".

Заявка "Динамо" на матч проти "Олександрії":

Голкіпери: Бущан, Бойко;

Захисники: Попов, Миколенко, Піваріч, Шабанов, Кендзьора, Караваєв;

Півзахисники: Дуелунд, Буяльський, Кадірі, Шепелєв, Вербіч, Сидорчук, Цітаішвілі, Андрієвський, Шапаренко;

Нападники: Русин, Соль.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: УПЛ Спорт Футбол Олександрія Віктор Циганков Динамо
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