"Динамо" взимку може повернути з оренди у "Зорі" двох ключових гравців

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Назарій Русин
Назарій Русин / ФК "Зоря"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився думкою про прогрес орендованих "Зорею" динамівців Назарія Русина та Богдана Лєднєва.

Суркіс заявив, що в майбутньому кияни збираються повернути в свої ряди Русина та Лєднєва.

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Дуже раді за Лєднєва, Русина та Тимчика, які грають. Це наші потенційні посилення. Вони набираються досвіду і, цілком можливо, що якщо не взимку, то влітку обов'язково Лєднєва і Русина заберемо,
– заявив Суркіс в інтерв'ю програмі "ПроФутбол".

Русин в нинішньому сезоні забив 6 м'ячів в 11 матчах за "Зорю", Лєднєв в 15 іграх за луганчан відзначився 8 м'ячами.

"Динамо" в середу, 30 жовтня, зіграє з "Шахтарем в 1/8 фіналу Кубка України, а в Прем'єр-лізі в неділю, 3 листопада, битиметься зі "Львовом".

У чемпіонаті України команда Олексія Михайличенка після 12 турів йде на другому місці і відстає від лідируючого "Шахтаря" на 10 очок.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо ФК Зоря
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