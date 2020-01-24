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"Динамо" зазнало першої поразки у 2020 році: нереалізований пенальті та скасований гол – відео

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Динамо – Хайдук результат / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" провело черговий товариський матч на зборі в Туреччині. Команда Олексія Михайличенка програла "Хайдуку" з рахунком 0:1.

Динамо – Хайдук 0:1

Гол: Радіч, 90
Нереалізований пенальті: Цакташ, 20

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У першому таймі активніше і агресивніше виглядали хорвати. "Хайдук" був націлений на чужі ворота, створив пару хороших моментів, і в кінці кінців, на 20-й хвилині заробив пенальті (фолив Шабанов). Втім, форвард хорватської команди схибив, пробивши по центру, і Бущан без особливих проблем потягнув удар.

Ближче до кінця першого тайму розбігалися і кияни. Спочатку відмінний момент був у Сидорчука, який після навісу зі штрафного пробив головою вище воріт, а ще через пару хвилин невідомо як повз ворота пробив Цитаішвілі, який залишився в гордій самоті в 10 метрах від воріт.

У перерві Олексій Михайличенко зробив 10 замін, гра вирівнялася, але і заспокоїлася.

Втім, ближче до кінця матчу "Хайдук" знову активізувався, створив пару хороших моментів і гол Жайро, одного з найактивніших у "Хайдука", не зарахували через офсайд. Однак, хорвати свій гол в самій кінцівці матчу все-таки забили. Після навісу з кутового хтось із гравців хорватської команди головою дуже красивим парашутом перекинув Бущана.

Наступний контрольний поєдинок команда Михайличенка проведе 27 січня проти "Динамо-Брест". Раніше на зборі в Туреччині "біло-сині" зіграли внічию з "Легією" (1:1), обіграли "Нефтчі" (2:1) і розгромили "Вардар" (0:4).

Динамо – Хайдук відео матчу

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Динамо Новини Спорту
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