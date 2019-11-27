"Динамо" здійснило фантастичний камбек у грі з ПАОКом і пройшло далі в Юнацькій лізі УЄФА: відео

Київське "Динамо" U-19 зуміло вирвати нічию у грецького ПАОКа в Юнацькій Лізі УЄФА. Кияни програвали у два голи, але зрівняли рахунок у компенсований час та вийшли у стикові матчі турніру.

ПАОК U-19 – Динамо U-19 2:2

Голи: Думціс, 14 (пен), Цоліс, 23 – Ісаєнко, 90+3, Ярощ, 90+5

Дивіться також: "Динамо" апетитним тортом привітало Вербича з днем народженням прямо в літаку: відео

Перший матч у Києві завершився комфортною перемогою "Динамо" з рахунком 3:0. Однак ПАОК вирішив здійснити диво у рідних стінах.

Уже на 14 хвилині греки зуміли закласти перший камінь ймовірного камбеку. Господарі поля заробили пенальті, яке впевнено реалізував Думціс.

Після пропущеного м'яча у діях "біло-синіх" спостерігалася паніка, відтак було багато помилок. Через 9 хвилин греки зуміли відіграти другий м'яч завдяки голу Цоліса.

До завершення тайму команди обмінялися декількома гострими моментами, однак пішли на перерву за рахунку 2:0.

А що там "Шахтар": "Гірники" зазнали принизливої поразки від "Манчестер Сіті" в Юнацькій лізі УЄФА: відео

У другому таймі "Динамо" виглядало краще й декілька разів могло забивати. Греки продовжували атакувати, але забити рятівний третій гол не зуміли.

Натомість "Динамо" у компенсований час зуміло відігратися. Ісаєнко реалізував вихід віч-на-віч на 3-й компенсованій хвилині. Рахунок 2:2 через дві хвилини зробив Ярош.

"Динамо" виграло двоматчеве протистояння з рахунком 5:2 і взимку зіграє у стикових матчах.

ПАОК U-19 – Динамо U-19 відео повного матчу

Який шлях долає "Динамо" у Юнацькій лізі УЄФА?

"Динамо" U-19 виграло національну першість, тому виступає у плей-офф переможців ліг. Після перемоги проти "Шкендії" кияни пробилися у другий попередній раунд, де зіграли 2 матчі проти клубу ПАОК.

8 переможців попередніх раундів зустрінуться у стикових матчах з командами, які зайняли другі місця у групах "Шляху Ліги чемпіонів". Стикові матчі пройдуть в лютому 2020 року. Після цього починається плей-офф турніру.

"Шахтар" U-19 виступає в "Шляху Ліги чемпіонів", де групи визначаються відповідно до жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" після 5 турів втратили шанси вийти у плей-офф.