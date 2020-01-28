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"Динамо" здобуло четверту перемогу на зборах завдяки дублю новачка: відео

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Динамо – Кайрат результат та відео голів / ФК "Динамо"

У вівторок, 28 січня, відбувся товариський поєдинок, в якому київське "Динамо" зіграло з казахстанський "Кайратом" – 2:0.

Динамо – Кайрат 2:0

Голи: Каргбо, 52, 74

У першому таймі "Динамо" майже основним складом не змогло відкрити рахунок у матчі, пішовши на перерву з нулями на табло.

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Однак, у другій половині матчу, після повної заміни складу, "біло-сині" відзначилися двічі завдяки новачку Ібрагіму Каргбо і здобули впевнену перемогу. 

На 52-й хвилині Караваєв розвинув атаку своєї команди передачею до правого кута воротарського, звідки Буяльський постелив прекрасний простріл поперек володінь голкіпера суперників, а Каргбо замкнув в один дотик.

Відео першого голу Каргбо

20-річний бельгієць не зупинився і записав дубль в матчі, коли чудовим пасом зі своєї половини поля відкрив правий фланг для ривка Буяльського Андрієвський, після чого Віталій протягнув м'яч до вже улюбленого правого кута воротарського, звідки виклав м'яч на ногу Каргбо – 2:0.

Відео другого голу Каргбо

На жаль, через кілька хвилин після другого забитого м'яча проти Каргбо небезпечно порушили правила. Ібрагім не зміг покинути поле самостійно, за ним виїхав електромобіль. Серйозність ушкодження поки що невідома.

Таким чином, "Динамо" здобуло вже четверту перемогу на першому зборі в Туреччині. Раніше на "біло-сині" вже зіграли внічию з "Легією" (1:1), обіграли "Нефтчі" (2:1), розгромили "Вардар" (0:4), поступилися "Хайдуку" (0:1) та перемогли "Динамо" з Бресту (3:0).

Динамо – Кайрат відео матчу

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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