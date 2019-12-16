"Динамо" зіграє з "Динамо" Загреб у Юнацькій Лізі УЄФА

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-оф Юнацької ліги УЄФА сезону 2019/2020. За підсумками жеребкування суперником київського "Динамо" U19 на цій стадії стане "Динамо" (Загреб).

Матчі раунду плей-оф Юнацької ліги УЄФА заплановані на 11 та 12 лютого. Про дату та час проведення гри "Динамо" (Київ) – "Динамо" (Загреб) стане відомо пізніше.

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Стадія плей-офф складатиметься з одного поєдинку, яку "Динамо" проведе вдома на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Переможці цього раунду вийдуть до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де приєднаються до 8 команд, які фінішували першими у групах.

Жеребкування матчів 1/8 фіналу та подальших стадій відбудеться 14 лютого.

"Динамо" Загреб на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА грало з донецьким "Шахтарем". Один матч завершився нічиєю 1:1, а в Хорватії перемогу здобуло "Динамо" (2:1).

У підсумку, "Динамо" Загреб посіло друге місце, тому грає в 1/16 фіналу. "Аталанта", яка виграла групу, зіграє в 1/8 фіналу.

Що таке Юнацька ліга УЄФА? Це футбольне змагання для юнацьких команд 32 клубів, які беруть участь у груповому етапі Ліги чемпіонів та 32 клубів чемпіонів національних першостей серед юнаків.



"Динамо" бере участь в юнацькій Лізі УЄФА через шлях національних чемпіонів. У попередніх раундах кияни перемогли ПАОК та "Шкендію". "Шахтар" не зумів подолати груповий етап.