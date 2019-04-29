"Динамо" знову ризикує втратити одного з лідерів

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Беньямін Вербич
Беньямін Вербич

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про причини відсутності Беньяміна Вербича та Дениса Бойко в матчі 26 туру УПЛ проти ФК "Львів" (1:0).

За словами наставника, обидва гравці пропускали поєдинок через травми. Словенський півзахисник найближчим часом відправиться в Німеччину на медичне обстеження.

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Обидва гравці не приїхали по медичним показанням. Бойко готуватиметься вже до наступного матчу, а Беньямін 2 травня матиме консультацію у Мюнхені або артроскопію. Лише після цього ми знатимемо, на який період наш футболіст може випасти,
цитує Хацкевича офіційний сайт "Динамо".

У матчі з "Шахтарем" словенець отримав пошкодження і був замінений на 74-й хвилині на Назарія Русина. А вже на матч з ФК "Львів" Вербич не потрапив в заявку.

У поточному сезоні Вербич зіграв в 34 матчах у всіх турнірах, забивши 12 голів і зробив 4 результативні передачі.

"Динамо" посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ, відставання від "Шахтаря" складає 7 очок. Наступний матч "біло-сині" проведуть 4 травня проти "Олександрії".

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
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