Динамо – Зоря: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Домашні матчі київського "Динамо" у чемпіонаті України транслює телеканал "2+2". Саме він і покаже матч "Динамо" – "Зоря". Початок трансляції, о 18:30.

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Гру "Динамо" – "Зоря" дивитися онлайн можна і на сайті телеканалу.

Також розширену трансляцію матчу "Динамо" – "Чорноморець" можна переглянути на youtube-каналі київського клубу. Традиційно трансляція з НСК "Олімпійський" розпочинається за півгодини до матчу – о 18:00.

Поєдинок 19 туру чемпіонату України "Динамо" – "Зоря" відбудеться 25 лютого в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Головним арбітром матчу буде Віталій Романов. Наразі команди в турнірній таблиці розділяє 10 очок. "Динамо" утримує другу позицію, а "Зоря" – четверту.

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