Динамо – Зоря: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

126 Читать новость на русском
Динамо - Зоря: де дивитися онлайн матч УПЛ 2018/2019
Динамо – Зоря дивитися онлайн

Матч між київським "Динамо" та луганською "Зорею" стане центральний у 19 турі чемпіонату України. Переглянути поєдинок можна по телебаченню та онлайн.

Домашні матчі київського "Динамо" у чемпіонаті України транслює телеканал "2+2". Саме він і покаже матч "Динамо" – "Зоря". Початок трансляції, о 18:30.

Читайте також: Стало відомо, коли розпочнеться продаж квитків на матч "Динамо" – "Челсі": ціна

Гру "Динамо" – "Зоря" дивитися онлайн можна і на сайті телеканалу.

Також розширену трансляцію матчу "Динамо" – "Чорноморець" можна переглянути на youtube-каналі київського клубу. Традиційно трансляція з НСК "Олімпійський" розпочинається за півгодини до матчу – о 18:00.

Поєдинок 19 туру чемпіонату України "Динамо" – "Зоря" відбудеться 25 лютого в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Головним арбітром матчу буде Віталій Романов. Наразі команди в турнірній таблиці розділяє 10 очок. "Динамо" утримує другу позицію, а "Зоря" – четверту.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Полковник однієї з військових частин Рівненщини погорів на хабарі в 10 тисяч доларів
сьогодні
1185
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо ФК Зоря
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Швед оформив хет-трик і допоміг "Карпатам" знищити "Ворсклу": відео
24 лютого 18:51 Швед оформив хет-трик і допоміг "Карпатам" знищити "Ворсклу": відео
927
Брата Нурмагомедова брутально нокаутували коліном: відео
24 лютого 15:02 Брата Нурмагомедова брутально нокаутували коліном: відео
603
Лень провалив гру проти "Фінікса", Михайлюк не допоміг "Детройту" перемогти "Маямі": відео
24 лютого 13:20 Лень провалив гру проти "Фінікса", Михайлюк не допоміг "Детройту" перемогти "Маямі": відео
117
"Чорноморець" несподівано переміг "Львів": відео
23 лютого 18:53 "Чорноморець" несподівано переміг "Львів": відео
568
Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
23 лютого 15:52 Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
221
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук