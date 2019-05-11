"Динамо" втратило перемогу над "Зорею" і пустило луганчан в зону єврокубків: відео

Київське "Динамо" у матчі 28 туру УПЛ не змогло перемогти луганьску "Зорю", пропустивши гол наприкінці матчу.

Динамо – Зоря 1:1

Голи: Русин, 11 – Сілас, 90+3

Читайте також: Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Киянам вдалося вийти вперед завдяки швидкому голу. Назарій Русин на 11 хвилині забив у другому матчі поспіль. Циганков прострілив і Русин зіграв на випередження у штрафному в один дотик – 1:0.

Відео голу Русина у ворота "Зорі"

Наприкінці першого тайму "Динамо" просто змарнувало ідеальний момент, щоб подвоїти рахунок у зустрічі. Той же Русин виходив один на один після передачі Буяльського, але запоров момент – пробив у Шевченка.

Також у першому таймі сталась і прикра подія. Тамаш Кадар отримав пошкодження і не зміг продовжити гру. Він самостійно пішов з поля, але мабуть проблема таки серйозна.

Друга половина зустрічі подарувала глядачам менше видовища, однак, Русин не переставав феєрити у цьому протистоянні. На 59 хвилині Де Пена вивів Назарія один на один – і знову Шевченко врятував ворота після удару динамівця. Дуже чудову гру продемонстрував голкіпер луганчан у цьому матчі.

Читайте також: Динамо – Зоря: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Наприкінці гри "Зоря" все ж вирвала нічию у цьому матчі. На 90+3 хвилині Сілас прицільно пробив зі штрафного і забив. Бойко діставав до м'яча, але зачепитися за нього нормально не зміг – 1:1.

У підсумку, "Динамо" з 62-ма балами впевнено крокує до срібних медалей в чемпіонаті України. "Зоря" піднялася на 4 місце (39 очок) і потрапила в зону єврокубків.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram