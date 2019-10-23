Директор "Арени Львів" розповів про скажений борг стадіону та інші проблеми споруди

"Арена Львів" є доволі проблемним об'єктом. За ним є чималий борг, а сама споруда потребує доопрацювань. Про проблеми стадіону та його борги розповів директор "Арени Львів" Юрій Майборода в інтерв'ю Спорт24.

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Проблема стадіону з обігрівом та електропостачанням

Одна з проблем стадіону – обігрів газону. Весною 2019 року на "Арені Львів" постелити новий газон. На це витратили 7 мільйонів гривень, які виділили з державного бюджету. Однак обігрів газону не увійшов в цю суму.

"Біля 2 мільйонів гривень витратили на підігрів та освітлення. І це тільки тоді, коли готували поле до гри із Сербією. Тому потрапили в борги по електроенергії. Розраховуємо на допомогу, щоб погасити борги", – розповів Юрій Майборода.

Борги стадіону та приватизація

Ще одна проблема – це борги, які "висять" на стадіоні. Це, за словами Юрія Майбороди, навряд чи дасть можливість приватизувати стадіон, якщо його таки вирішать віддати в приватні руки.

На даному етапі в рамках того законодавства, яке діє, приватизувати ДП "Арена Львів" виглядає не реальним. Чому? Тому, що тут такі шлейфи боргів, що жодному приватнику чи обласній раді, яка мала наміри, це не розумно. На нас висить позика 717 мільйонів гривень, яку ми не брали, а нам її передали. Ці борги нікуди не дінуться. Тому забирати треба з боргами, а таких не знайдеться. Ще треба вкладати в добудову і вирішувати купу інших проблем,

– зазначив Юрій Майборода.

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Через що ще стадіон може припинити роботу

"Є дуже важлива проблема: мозковий центр стадіону – центри обробки даних. Тут таких два. Один з них працює. Другий служив донором для першого, але вже не працює. Залишився тільки один, який управляє всіма системами на стадіоні (безпековими, протипожежними, життєзабезпечення та іншими). Вони були запущені у 2011 році. Враховуючи те, що технології розвиваються дуже швидко, то наш ЦОД це вже не вчорашній, а поза вчорашній день. Він застарілий, як морально так і фізично. Стан дуже загрозливий. Є два шляхи виходу із ситуації. Перший, найкращий, замінити старий на новий. Ціна питання 10-12 мільйонів доларів. Це виглядає нереально, хоч і виглядає правильно. Інший шлях вирішення – підтримувати життєдіяльність системи, міняючи окремі частини та вузли. Таким чином ЦОД пропрацює ще 4-5 років. Ціна питання – приблизно 10 мільйонів гривень. Тут вже можна про щось говорити. Це проблема яку треба вирішувати, бо якщо він зламається, то зупиниться робота стадіону. Ми ці проблеми декларуємо перед міністерством і чекаємо на допомогу", – розповів Юрій Майборода.