Директор ТК "Футбол" докладніше розповів, що буде транслювати третій футбольний канал групи

Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов докладніше розповів про те, чого слід очікувати від запуску телеканалу "Футбол 3".

За словами Денисова, канал "Футбол 3" запрацює з наступного календарного року. Там буде частина того контенту, який присутній на каналах "Футбол 1/2".

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Не можна сказати, що канал "Футбол 3" – це кардинально новий продукт, це продовження нашої сімейної традиції каналів "Футбол". На новому каналі буде частина контенту, який є на каналах "Футбол 1/2", оскільки весь не може уміщатися на двох каналах. Можу анонсувати, що будуть нові ліги і турніри. Поки не можу їх назвати, тому що немає печатки на договорах. Але вони будуть обов'язково. Ці ліги розподіляться так, щоб був дотриманий певний баланс.

Коли заключалися контракти на трансляцію Євро, ми не знали, чи буде там грати збірна України – права ми купували в 2017 році. Все виявилося ідеально і для нас, і для України. Збірна класна, їде на Євро-2020. Ми робимо велику ставку на цей турнір, і для нас це виклик – як ми зможемо показати і національну команду країни, і сам турнір", – сказав директор ТК "Футбол".

До слова, на сьогоднішній день ТК "Футбол" є офіційним транслятором в Україні чемпіонатів України, Італії, Німеччини, Іспанії, Франції та Бельгії, а також частини матчів єврокубкових турнірів і матчів чемпіонату Європи 2020 року.