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Дискваліфікація Росії через допінг на чотири роки: чи буде РФ подавати апеляцію

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Росія оскаржить дискваліфікацію на 4 роки / ТАСС

У Росії таки вирішили оскаржити рішення про дискваліфікацію країни на чотири роки з чемпіонатів світу та Олімпіад. Встигнути це зробити вони мають до 30 грудня 2019 року.

Нагадаємо, 9 грудня комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відсторонив Росію від участі у великих змаганнях. Причиною стала підозра, що базою даних Московської антидопінгової лабораторії маніпулювали протягом 18 місяців. Росію відсторонили на чотири роки. Однак у Росії був 21 день для подачі апеляції.

Більше про це: WADA відсторонила Росію від Олімпіади 2020 і чемпіонатів світу на 4 роки: що відомо

19 грудня наглядова рада Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) рекомендувала загальним зборам членів організації не погодитися з санкціями WADA. Тож генеральному директору РУСАДА Юрію Ганусу доручено відправити офіційну відповідь про незгоду з санкціями Всесвітнього антидопінгового агентства 27 грудня, пише ТАСС.

Після отримання повідомлення WADA повідомить про незгоду російської сторони до Спортивного арбітражного суду (CAS), який відкриє справу.

До слова: Путіна на прес-конференції спитали про допінг та дискваліфікацію Росії: він знову збрехав

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Допінг скандал в Росії
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