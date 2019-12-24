Дискваліфікація Росії через допінг на чотири роки: чи буде РФ подавати апеляцію

У Росії таки вирішили оскаржити рішення про дискваліфікацію країни на чотири роки з чемпіонатів світу та Олімпіад. Встигнути це зробити вони мають до 30 грудня 2019 року.

Нагадаємо, 9 грудня комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відсторонив Росію від участі у великих змаганнях. Причиною стала підозра, що базою даних Московської антидопінгової лабораторії маніпулювали протягом 18 місяців. Росію відсторонили на чотири роки. Однак у Росії був 21 день для подачі апеляції.

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19 грудня наглядова рада Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) рекомендувала загальним зборам членів організації не погодитися з санкціями WADA. Тож генеральному директору РУСАДА Юрію Ганусу доручено відправити офіційну відповідь про незгоду з санкціями Всесвітнього антидопінгового агентства 27 грудня, пише ТАСС.

Після отримання повідомлення WADA повідомить про незгоду російської сторони до Спортивного арбітражного суду (CAS), який відкриє справу.

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