Дівчина Роналду підстригла футболіста просто вдома під час карантину: відео
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Залишатися стильним можна і під час карантину, коли не працюють перукарні. В цьому переконаний Кріштіану Роналду.
Футболіст опублікував відео, де його дівчина Жоржина Родрігес стриже його просто вдома.
До слова Відомий футболіст роздасть мільйони презервативів для боротьби з коронавірусом
"Залишайтеся вдома та будьте стильними", – підписав відео Кріштіану Роналду.
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- Роналду разом зі своїм агентом Жорже Мендешом профінансують облаштування трьох відділень інтенсивної терапії у двох португальських клініках для боротьби з коронавірусом. Одне з відділень назвуть на його честь.
- Натомість інформація про те, що Роналду передав свої готелі для боротьби з інфекцією виявилася фейком.
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