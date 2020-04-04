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Дівчина Роналду підстригла футболіста просто вдома під час карантину: відео

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Кріштіану Роналду / instagram.com/cristiano

Залишатися стильним можна і під час карантину, коли не працюють перукарні. В цьому переконаний Кріштіану Роналду.

Футболіст опублікував відео, де його дівчина Жоржина Родрігес стриже його просто вдома.

До слова Відомий футболіст роздасть мільйони презервативів для боротьби з коронавірусом

"Залишайтеся вдома та будьте стильними", – підписав відео Кріштіану Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stay home and keep stylish ‍♂️‍️‍‍ #stayhomestaysafe

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Трохи курйозу: Як виглядатимуть зірки футболу після карантину

  • Роналду разом зі своїм агентом Жорже Мендешом профінансують облаштування трьох відділень інтенсивної терапії у двох португальських клініках для боротьби з коронавірусом. Одне з відділень назвуть на його честь.
  • Натомість інформація про те, що Роналду передав свої готелі для боротьби з інфекцією виявилася фейком.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Афіша Кріштіану Роналду Футбол Спорт
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