Дівчина, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів, має намір повторити свій вчинок
Американська модель Кінсі Воланскі розповіла, як інцидент з забігом на поле у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19 вплинув на її життя.
Кінсі Воланскі, яка стала зіркою за лічені хвилини, заявила про намір повторити свій вчинок.
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Коли мені виповниться 30, я планую заробити достатньо грошей, щоб піти з модельного бізнесу, і вихід на поле у фіналі Ліги чемпіонів тільки допоможе мені. Кількість моїх підписників в Instagram вже перевищило 2 мільйони – таку рекламу не купиш.
Я планую ще вибігати на поле, щоб збільшити популярність. Раптово я стала знаменитою у всьому світі, у мене з'явилася купа пропозицій про роботу. Не думаю, що я комусь зашкодила, це було просто забавно. Уболівальникам це подобалося, гравцям, схоже, теж, і навіть поліцейські питали у мене фотографію. Реакція була неймовірною, я була щаслива. Це самий хвилюючий момент в моєму житті,
– розповіла Воланскі.
- Під час фіналу Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" на поле вибігла оголена модель Кінсі Воланскі. Але цей момент не потрапив у трансляцію матчу. Сама гра закінчилася перемогою "Ліверпуля".
- На Instagram моделі після цього матчу майже одразу підписалося 300 тисяч читачів.
- Але Instagram заблокував профіль дівчини. Згодом на деякий час розблокував, але знову заблокував. За цей час в соцмережі встигло з'явитися чимало фейкових сторінок моделі.