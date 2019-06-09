Дівчина, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів, має намір повторити свій вчинок

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Кінсі Воланскі
Кінсі Воланскі / Фото з відкритих джерел

Американська модель Кінсі Воланскі розповіла, як інцидент з забігом на поле у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19 вплинув на її життя.

Кінсі Воланскі, яка стала зіркою за лічені хвилини, заявила про намір повторити свій вчинок.

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Коли мені виповниться 30, я планую заробити достатньо грошей, щоб піти з модельного бізнесу, і вихід на поле у ​​фіналі Ліги чемпіонів тільки допоможе мені. Кількість моїх підписників в Instagram вже перевищило 2 мільйони – таку рекламу не купиш.

Я планую ще вибігати на поле, щоб збільшити популярність. Раптово я стала знаменитою у всьому світі, у мене з'явилася купа пропозицій про роботу. Не думаю, що я комусь зашкодила, це було просто забавно. Уболівальникам це подобалося, гравцям, схоже, теж, і навіть поліцейські питали у мене фотографію. Реакція була неймовірною, я була щаслива. Це самий хвилюючий момент в моєму житті,
– розповіла Воланскі.

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Теги: Ліга чемпіонів Новини Спорту Спорт Футбол
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