Дівчина, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів, має намір повторити свій вчинок

Американська модель Кінсі Воланскі розповіла, як інцидент з забігом на поле у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19 вплинув на її життя.

Кінсі Воланскі, яка стала зіркою за лічені хвилини, заявила про намір повторити свій вчинок.

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Коли мені виповниться 30, я планую заробити достатньо грошей, щоб піти з модельного бізнесу, і вихід на поле у ​​фіналі Ліги чемпіонів тільки допоможе мені. Кількість моїх підписників в Instagram вже перевищило 2 мільйони – таку рекламу не купиш.

Я планую ще вибігати на поле, щоб збільшити популярність. Раптово я стала знаменитою у всьому світі, у мене з'явилася купа пропозицій про роботу. Не думаю, що я комусь зашкодила, це було просто забавно. Уболівальникам це подобалося, гравцям, схоже, теж, і навіть поліцейські питали у мене фотографію. Реакція була неймовірною, я була щаслива. Це самий хвилюючий момент в моєму житті,

– розповіла Воланскі.

Під час фіналу Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" на поле вибігла оголена модель Кінсі Воланскі. Але цей момент не потрапив у трансляцію матчу. Сама гра закінчилася перемогою "Ліверпуля".

На Instagram моделі після цього матчу майже одразу підписалося 300 тисяч читачів.

Але Instagram заблокував профіль дівчини. Згодом на деякий час розблокував, але знову заблокував. За цей час в соцмережі встигло з'явитися чимало фейкових сторінок моделі.

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