Для футболістів придумали нове покарання, пов'язане із системою VAR

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Для футболістів придумали нове покарання, пов'язане із системою VAR
Для футболістів придумали нове покарання, пов'язане із системою VAR / tah-heetch.com

Англійська Прем'єр-ліга, яка з наступного сезону впроваджує систему відеоповторів VAR, заборонить гравцям просити арбітра подивитися повтор моменту відповідним жестом.

Керівники суддівського корпусу не хочуть, щоб гравці чинили тиск на арбітрів і просили їх переглянути епізод.

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Відеоасистенти головного судді протягом всього матчу будуть переглядати всі епізоди й доповідати йому через навушник.

Гравці й тренери АПЛ були попереджені суддівським корпусом про те, що особи, які будуть просити арбітра подивитися відеоповтор жестом, що зображує екран, будуть покарані картками, повідомляє Daily Mail.

Система відеоповторів VAR з'явиться в чемпіонаті Англії з наступного сезону. До цього систему вже впровадили в чемпіонатах Німеччини, Іспанії та Італії, а також у плей-офф Ліги чемпіонів та на чемпіонаті світу з футболу у 2018 році. В Англії відеоповтори використовують тільки у кубкових поєдинках.

VAR може з'явитися також в українському футболі.

Що таке VAR?
Система відеодопомоги арбітрам (скорочено VAR або відеопомічник арбітра) – це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах. Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
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