Дмитро Чумак приніс Україні золото Кубка світу з важкої атлетики, обійшовши двох росіян

Збірна України заробила другу золоту медаль на етапі Кубка світу з важкої атлетики, який відбувся в Римі.

Другим в столиці Італії на верхню сходинку п'єдестал піднявся Дмитро Чумак. Раніше Спорт24 писав, що Ірина Деха перемогла на Кубку світу в Римі.

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Чумак виступав у ваговій категорії 109 кг і виграв золото, піднявши 405 кг (180 + 225). При цьому він випередив двох російських важкоатлетів – Тимура Нанієва (404 кг в сумі) і Родіона Бочкова (393 кг).

Також в цій вазі виступав Роман Зайцев, який закінчив змагання на сьомому місці, піднявши в сумі 375 кг (166 + 209).

Зазначимо, що на цих змаганнях розігрувалися ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо-2020.