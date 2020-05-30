30 травня "Дніпро-1" на власному полі приймав "Олімпік" у 24 турі УПЛ. Матч закінчився впевненою перемогою господарів.

Дніпро-1 – Олімпік 3:1

Голи: Булеца, 32, Адамюк, 62, Тейлор, 77 – Політило, 90+3 (пен.)

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Перед матчем хорошою звісткою для уболівальників "Дніпра-1" стала новина про можливе продовження оренди Супряги і Булеци, які, до речі, стали авторами голів у домашньому матчі проти "Олімпіка" (2:0) ще в 1-му турі чемпіонату.

На 32-й хвилині "Дніпро-1" відкри рахунок у зустрічі. Класно зіграв на фланзі Тейлор, обігравши Зотько, після чого прострілив у штрафну, там Хобленко пропустив м'яч Булеці, який метрів з десяти пробив в нижній кут.

Відео голу Булеци

Вже після перерви дніпряни закріпили перевагу у матчі. Після навісу з кутової позначки Адамюк головою класним ударом з 13 метрів відправив м'яч під поперечину – 2:0.

Відео голу Адамюка

А ще через 15 хвилин підопічні Дмитра Михайленка довели рахунок до розгромного –Назаренко перехопив передачу на половині поля суперника і віддав в штрафну на Тейлора, який з 12 метрів вколотив м'яч під поперечину.

Наприкінці зустрічі донечанни все ж відквитали один м'яч. Політило грамотно підставився під суперника і заробив пенальті. Він же і реалізував пенальті – 3:1.

Як підсумок, "Дніпро-1" закріпив лідерство у нижній шістці, а "Олімпік" так і не зміг відірватися вище від останніх "Карпат".

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