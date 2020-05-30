Дніпро-1 – Олімпік: онлайн-трансляція матчу УПЛ 16:45, - Дніпро-1 – Олімпік: онлайн-трансляція У суботу, 30 травня, "Дніпро-1" приймає "Олімпік" в рамках 24 туру української Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція матчу – на Спорт 24. До слова Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на топ-матч УПЛ Клуби між собою провели лише два офіційні матчі і обидва в поточному чемпіонаті. У першому колі "Дніпро-1" обіграв тоді ще команду Жуліо Сезара (2:0), в матчі-відповіді донецький колектив взяв реванш (3:2).

Саме проти "Олімпіка" команда Михайленка провела свою першу в історії гру в УПЛ.

"Дніпро-Арена" – самий безкомпромісний стадіон України. У 12 матчах не було зафіксовано жодної нічиї (7 перемог і 5 поразок "Дніпра-1").

Більш того, підопічні Михайленко вже три гри поспіль здобувають домашні перемоги (двічі над "Маріуполем" і один раз над "Динамо"). Дніпро-1 – Олімпік: онлайн-трансляція

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