"Десна" мінімально перемогла "Дніпро-1" на виїзді: відео голу

У матчі між "Дніпро-1" та чернігівською "Десною" у неділю, 11 серпня, сильнішими виявилися гості зустрічі.

Дніпро-1 – Десна 0:1

Гол: Філіппов, 67

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До цієї зустрічі суперники ще ніколи в своїй історії не зустрічалися в чемпіонаті країни, тому цей матч для них можна вважати історичним.

У першому таймі невеличку перевагу мали господарі поля. Окремо варто виділити нереалізований супермомент від екс-гравців "Динамо" Супряги та Булеци.

На 35 хвилині зустрічі "Дніпро-1" атакував через правий фланг. Владислав Супряга зробив пас на Сергія Булецу і той метрів з восьми, перебуваючи по центру, потрапив м'ячем у штангу. Кілька спроб господарів поля добити м'яч у ворота ні до чого не привели.

Однак, у другому таймі "Десна" змогла перевернути хід зустрічі і здобути перемогу завдяки одному голу.

На 67 хвилині після грубо помилився правий захисник господарів поля Олександр Сафронов, який втратив м'яч поблизу своїх воріт, чим сповна скористався Олександр Філіппов, з близької відстані вразив ціль.

У підсумку, "Десна" здобула свою другу перемогу на старті нового сезону УПЛ і піднялася на 4 місце в турнірній таблиці. "Дніпро-1" з чотирьма очками йдем 6-м.