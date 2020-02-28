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Дніпро-1 – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Дніпро-1 – Динамо: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 28 лютого, "Дніпро-1" зійдеться з "Динамо" в рамках 20 туру української Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

У поєдинку проти "Динамо" більшість представників УПЛ не думає про турнірне становище. В першу чергу, це свято для вболівальників – а у СК "Дніпро-1" це ще й перший домашній матч року. Звісно ж, на нього прийде чимала публіка.

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В поєдинку проти СК Дніпро-1 киянам точно не варто ігнорувати турнірну таблицю. Так, з величезною вірогідністю "Зоря" злетить з гонитви за срібло, однак прямо зараз луганці йдуть всього у двох очках позаду – в цьому турі у них поєдинок з "Олімпіком".

Дніпро-1 – Динамо: онлайн-трансляція

Також матч "Дніпро-1" – "Динамо" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо ФК Дніпро-1
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