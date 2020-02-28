"Динамо" сенсаційно поступилося "Дніпру-1": хет-трик Супряги та скандальні рішення VAR – відео

28 лютого "Дніпро-1" вдома перемогло "Динамо" у матчі зі скандальним використанням системи VAR – 3:1.

Дніпро-1 – Динамо 3:1

Голи: Супряга, 71, 82, 90 – Вербич, 45+5 (пен.)

Вилучення: Польовий, 75 – Буяльський, 3

Дивіться також: Дніпро-1 – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У першому поєдинку після зимової паузи кияни здобули дуже непросту перемогу над полтавською "Ворсклою". Успіх "біло-синім" приніс ефектний гол, автором якого став Беньямін Вербич в компенсований час.

Дніпряни починали другу частину чемпіонату у Львові і зіграли внічию з "Карпатами" з рахунком 1:1. Команда Дмитра Михайленка намагається зачепитися за шосту позицію.

Поєдинок на "Дніпро Арені" розпочався з сенсаційного вилучення. Вже на 6-й хвилині рефері Катерина Монзуль видалила за гру прямою ногою хавбека "Динамо" Віталія Буяльського. Зроблено це було після перегляду VAR.



Видалення Буяльського у матчі "Дніпро-1" – "Динамо" / Фото: Скріншот з матчу

Відео вилучення Буяльського

Після того, як "Динамо" залишилося у меньшості, "біло-сині" не опустили руки і продовжили атакувати ворота дніпрян. На 16-й хвилині Русин несподівано розвернувся і пробив дуже сильно, Юрчук все ж взяв м'яч, момент був дуже неприємний для господарів.

"Дніпро-1" теж відповів небезпечним моментом, коли Ді Франко пробив метрів з 25-ти, і Бущан в падінні відбив м'яч. Чичиков, до якого відскочив м'яч, виявився в офсайді.

На 41-й хвилині після передачі на хід від Сидорчука Караваєв справа увірвався в штрафну і завдав удар в поперечину.

Вже у компенсований час "Динамо" отримало справедливість за червону картку на початку матчу. Спершу капітан "Дніпра-1" Сергій Кравченко збив Назарія Русина у власній штрафній, і арбітр матчу Катерина Монзуль показала динамівцю жовту картку за симуляцію. Однак згодом, після перегляду VAR, Монзуль зафіксувала фол Кравченко на Русині і назначила пенальті у ворота "Дніпра-1".

Катерина Монзуль скасувала жовту картку Русина: дивіться відео

Вербич з 11-тиметрової позначки точно пробив в правий від себе кут, а Юрчук впав у протилежний – 0:1.

Відео голу Вербича

Але найцікавіше у матчі сталося після перерви. На 71-й хвилині Владислав Супрга, який вийшов на заміну у другому таймі, зрівняв рахунок у матчі. Вакулко зліва увірвався в штрафну "Динамо" і прострілив на Супрягу, якому залишалося з меж воротарського переправити м'яч у ворота – 1:1.

Відео першого голу Супряги

Через 4 хвилини кількість футболістів у команд вирівнялось. І знову VAR допоміг Монзуль. Польовий грубо зіграв проти Караваєва: арбітр спочатку показала гравцеві гірчичник, але після перегляду відеоповтору змінила своє рішення.

Відео вилучення Польового

На 82-й хвилині дніпряни вийшли вперед завдяки тому ж Супрязі. Владислав виграв боротьбу за повітря і головою пробив точно в дальній кут – 2:1.

Відео другого голу Супряги

На цьому 19-річний Супряга не зупинився і оформив хет-трик. На 90-й хвилині матчу він аж від центру поля пробіг до штрафної і переграв Бущана один в один. Примітно, що всі голи Владислав не святкував, бо забив у ворота своєї команди.

Відео третього голу Супряги

Таким чином, "Динамо" втратило 3 очки і ризикує поступитися другим місцем у турнірній таблиці УПЛ ("Зоря" відстає на 2 очки і має гру в запасі). "Дніпро-1" йде на 8 позиції – 22 очки.