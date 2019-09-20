"Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео

У матчі між СК "Дніпро-1" та львівськими "Карпатами" у п'ятницю, 20 вересня, впевнену перемогу здобули господарі зустрічі.

Дніпро-1 – Карпати 2:0

Гол: Супряга, 28, 70 (пен.)

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Перед матчем обидві команди мали однакову кількість балів і знаходились поруч у турнірній таблиці: дніпряни на дев'ятому рядку, а львів'яни на восьмому, тому боротьба у матчі видалась не на жарт.

У першому таймі дніпряни більше володіли ініціативою, що і переросло у єдиний гол в першій 45-хвилинці. на 28 хвилинці Назаренко зліва увірвався в штрафну, і м'яч відскочив до Супряги, який з розвороту з району 11-тиметрової позначки завдав точного удару – 1:0.

Відео голу Супряги у ворота "Карпат"

У другому таймі "Карпати" намагалися переламати хід зустрічі, але все змінило порушення Кльоца, який у власному штрафному майданчику повалив Супрягу і заробив пенальті у власні ворота.

Пробивати одинадцятиметровий удар доручили тому ж Супрязі, який холоднокровно з позначки розібрався з голкіпером і встановив остаточний рахунок у матчі – 2:0.

У підсумку, "Дніпро-1" піднявся на 5 сходинку турнірної таблиці УПЛ, а "Карпати" опустилися на 9 рядок. Але варто нагадати, що цей матч був відкриттям 8 туру УПЛ.