Дніпро-1 – Колос: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

У шостому турі чемпіонату України зустрінуться новачки ліги – "Дніпро-1" та "Колос". Переглянути поєдинок, який у Дніпрі відбудеться 31 вересня, можна по телебаченню на онлайн на сайті Спорт24.

Поєдинок "Дніпро-1" – "Колос" розпочнеться о 17:00. Матч у прямому ефірі з Дніпра покаже телеканал УНІАН. Читайте також: Олімпік – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України Матч "Дніпро-1" – "Колос" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням. "Колоски" досить добре стартували у чемпіонаті України. За 5 поєдинків "Колос" набрав 7 очок і перебуває у верхній шістці. У свою чергу "Дніпро" має у своєму активі 5 балів – 9-а позиція у турнірній таблиці. Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Колос Результат гри "Дніпро-1" – "Колос" читайте на сайті Спорт24.