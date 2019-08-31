Дніпро-1 – Колос: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Дніпро-1 – Колос: дивитися онлайн матч 31 серпня 2019 – УПЛ
Дніпро-1 – Колос: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України / koloskovalivka.com

У шостому турі чемпіонату України зустрінуться новачки ліги – "Дніпро-1" та "Колос". Переглянути поєдинок, який у Дніпрі відбудеться 31 вересня, можна по телебаченню на онлайн на сайті Спорт24.

Поєдинок "Дніпро-1" – "Колос" розпочнеться о 17:00. Матч у прямому ефірі з Дніпра покаже телеканал УНІАН.

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Матч "Дніпро-1" – "Колос" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням.

"Колоски" досить добре стартували у чемпіонаті України. За 5 поєдинків "Колос" набрав 7 очок і перебуває у верхній шістці. У свою чергу "Дніпро" має у своєму активі 5 балів – 9-а позиція у турнірній таблиці.

Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Колос

Результат гри "Дніпро-1" – "Колос" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Колос ФК Дніпро-1
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