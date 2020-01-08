"Дніпро-1" оголосив про ще один гучний трансфер захисника

Український захисник Андрій Цуріков повернувся в УПЛ з чеського "Яблонця", підписавши контракт з "Дніпром-1".

Контракт з гравцем укладено строком на 3 роки, повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".

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Цуріков відомий в Україні виступами в складі "Динамо" та "Олександрії", за яку грав протягом трьох років. Влітку минулого року Андрій перебрався в чеський "Яблонець", однак через травму не провів за новий клуб жодного матчу.

Нинішньої зими дніпряни вже підписали захисників Олександра Сватка та Володимира Адамюка, а також повернули в Україну нападника Олексія Хобленка.

У січні-лютому підопічні Дмитра Михайленка проведуть два тренувальні збори в Туреччині, в рамках яких зіграють вісім контрольних матчів.

"Дніпро-1" на чотири очки відстає від останнього у першій шістку "Маріуполя". Чемпіонат команда відновить 22 лютого матчем проти "Карпат".