"Дніпро-1" переміг "Олімпік" завдяки голам Булеци та Супряги: відео

Новачок УПЛ "Дніпро-1" стартував в чемпіонаті матчем проти "Олімпіка". Гра в середу, 31 липня, завершилася перемогою господарів.

Дніпро-1 – Олімпік 2:0

Голи: Булеца, 2, Супряга, 9

Обидва голи у матчі, які й принесли перемогу "Дніпро-1", були забиті в дебюті зустрічі. При цьому забили їх чемпіони світу серед 20-літніх – орендовані у "Динамо" Булеца та Супряга.

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Вже на 2-й хвилині Булеца першим опинився на добиванні після прострілу з флангу.

А згодом забив і Супряга. Нападник вдало зіграв у моменті, "підрізавши" м'яч у ворота суперників.

Таким чином "Дніпро-1" дебютує в УПЛ перемогою на власному полі. "Олімпік" ж розпочинає новий сезон з поразки.