Дніпро-1 – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У неділю, 6-го жовтня новачок чемпіонату України "Дніпро-1" прийме донецький "Шахтар" в рамках 10-го туру чемпіонату України. Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів здобути перемогу.

Дніпро-1 – Шахтар: прогноз

Донеччани йдуть в чемпіонаті України без втрат – у дев'яти поєдинках "гірники" зуміли набрати 27 очок. Команда перебуває в хорошому гуморі, оскільки у вівторок "Шахтар" переміг "Аталанту" в Лізі чемпіонів.

"Дніпро-1" – новачок чемпіонату України й спробує здивувати гостей в 10-у турі чемпіонату України. У попередній грі дніпряни дали бій "Динамо". Окрім того, шанс господарів полягає в тому, що "Шахтар" провів виснажливий матч на тижні.

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Прогноз Фаворит Спорт

Очевидним фаворитом поєдинку є чинний чемпіон України. Перемогу підопічних Луїша Каштру букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,16. Не бачать експерти шансів у "Дніпра-1". Їх перемога оцінена коефіцієнтом 16,50. Нічия у поєдинку – 7,75.

Коефіцієнт на те, що в матчі зуміють відзначитися дві команди – 2,33. Букмекери пропонують коефіцієнт 1,91 на те, що в одному з таймів гри буде зафіксовано нічию.

Прогноз Pari Match

"Шахтар" надзвичайно багато забиває у новому сезоні. За 9 матчів донеччани забили 28 голів, тобто більше, аніж три голи на гру. Якщо "Шахтар" переможе "Дніпро-1" і ТБ 2.5 – коефіцієнт 1,62. Якщо ж "гірники" здолають дніпрян і ТМ 2.5 – коефіцієнт 3,45.

"Дніпро-1" тільки набирається досвіду, відтак за 9 матчів підопічні Дмитра Михайленка пропустили 11 голів та забили 10. Коефіцієнт на те, що господарі не програють і ТБ 2.5 – 16,5. Якщо "Дніпро-1" не програє і ТМ 2.5 – коефіцієнт 6,90.

Прогноз 1xbet

У минулому сезоні "Дніпро-1" та "Шахтар" зустрілися у півфінальному матчі Кубка України. Тоді перемогу на класі з рахунком 2:0 здобув "Шахтар". Коефіцієнт на те, що донеччани вдруге здолають дніпрян з таким рахунком – 5.

Коефіцієнт на те, що поєдинок завершиться нічиєю 0:0, або ж 1:1 – 15. Мінімальну звитягу господарів з рахунком 1:0 фахівці 1xbet оцінили коефіцієнтом 41.

Матч 10-го туру чемпіонату України "Дніпро-1" – "Шахтар" відбудеться 6-го жовтня. Початок гри о 14:00.