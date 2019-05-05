"Дніпро-1" та "Інгулець" влаштували божевільний трилер з шістьма голами: відео

"Дніпро-1" та "Інгулець" в рамках Першої ліги України не змогли виявити сильнішого. Матч у Дніпрі завершився драматичною нічиєю 3:3.

Дніпро-1 – Інгулець 3:3

Голи: Чичиков, 50, Когут, 85, Яворський, 90+2 – Січінава, 25, Писко, 48, Мішуренко, 56

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До перерви краще виглядали гості, які вже на 8-й хвилині змусили понервувати спортклубівців, коли тільки хрестовина врятувала дніпрян після удару зі штрафного Коваленка. Ну, а як тільки перша половина гри минула екватор, "Інгулець" відкрив рахунок – Січінава легко на замаху переграв Очігаву і влучно пробив у дальній нижній кут. У цілому, у першому таймі дніпряни мало турбували ворота суперника, а перспективні атаки команди руйнувалися суперником на підступах до штрафного майданчику.

У перерві господарі провели одразу дві заміни, проте гості на самому початку другого тайму "облили" господарів холодним душем – Писок несподівано для усіх влучно пробив у нижній кут метрів з 23-х метрів 0:2. Проте одразу ж дніпряни зуміли відіграти один м’яч: Володимир Польовий подав у штрафний майданчик, Орест Кузик пробив головою у поперечину, а першим на добиванні був Олексій Чичиков, який провів на полі менше, аніж п'ять хвилин.

Одразу ж Кузик міг відновити рівновагу, але не зумів переграти з близької відстані Ситникова. Господарі продовжили тиск, але пропустили контратаку: колишній спортклубівець Сула відмінним пасом на хід вивів на удар Мішуренка, і той спокійно пробив повз Кліщука – 1:3.

Не дивлячись на таку ситуацію, дніпряни не склали зброю і до останніх хвилин гри намагалися врятувати ситуацію, і це їм вдалося. Спочатку Ігор Когут скоротив відставання, після того як першим був на добиванні, коли м’яч зрикошетив у стійку від захисника "Інгульця", що намагався перервати простріл Олександра Сніжка.

А вже у компенсований арбітром час Вадим Яворський головою спрямував м’яч у сітку після навісу Арсенія Батагова – 3:3. В останні хвилини підопічні Дмитра Михайленка намагалися вирвати перемогу, але на це їм вже не вистачило часу. "Дніпро-1" поки не оформив чемпіонство у Першій лізі та не гарантував собі участь у Прем'єр-лізі з наступного сезону.

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